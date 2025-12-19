ตั๊ก–ฮาย–สุ นำทัพศิลปินดารา เปิดม่านพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ “RatchaLife รัชชามหาคเณศวร 2025” เสริมพลังศรัทธา สู่การเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ

เตรียมเปิดม่านพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่รวมพลังศรัทธาครั้งสำคัญแห่งปี กับงาน “RatchaLife รัชชามหาคเณศวร 2025” ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2025 ณ คลังสินค้า รัชชาไลฟ์ จำกัด สาขาบางแสน จังหวัดชลบุรี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสและความเป็นสิริมงคล
พิธีครั้งนี้จัดขึ้นโดย 2 บอสแห่ง Ratcha Life Thailand นำโดย คุณนนท์ – รัชชานนท์ พุฒซ้อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณขนุน – ประพันธ์ มานะนิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งอาณาจักร RatchaLife เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงองค์ พระพิฆเนศวร เทพแห่งปัญญา ความสำเร็จ และผู้เปิดทางแห่งความรุ่งเรือง ภายใต้แนวคิดของ “การเริ่มต้น” ที่เปี่ยมด้วยพลัง ชัยชนะ และความสมบูรณ์ในทุกมิติของชีวิตและธุรกิจ
ภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่าศิลปิน ดารา และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ร่วมเป็นสักขีพยานและเสริมพลังศรัทธา นำทีมโดย ตั๊ก ศิริพร, ฮาย อาภาพร, สุนารี ราชสีมา, วีณา ปวีณา ซิงค์, กชเบล, กวิน แอน อรดี เตวิขญ์ นุกุล โทรุ แตงโม the voice และ โบ super valentine ที่พร้อมใจกันมาร่วมพิธีอันทรงคุณค่าในครั้งนี้
ทุกแสง สี เสียง และทุกขั้นตอนของพิธี ถูกเตรียมการอย่างประณีตด้วยหัวใจและแรงศรัทธา เพื่อถวายแด่องค์พ่อพระพิฆเนศอย่างสมบูรณ์แบบ นับเป็นอีกหนึ่งพิธีมงคลยิ่งใหญ่ที่ตอกย้ำบทบาทของ RatchaLife ในการผสานพลังความเชื่อ วัฒนธรรม และแรงบันดาลใจ สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน
