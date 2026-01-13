Tako Cleantech เปิดตัวผู้นำเข้า Trina Solar รายใหญ่ที่สุดในไทย พร้อมยกระดับบริการหลังการขายสู่มาตรฐานสูงสุดของตลาดโซลาร์เซลล์

บริษัท ทาโกะ คลีนเทค จำกัด (Tako Cleantech) ผู้นำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรของประเทศไทย ประกาศได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนนำเข้าอย่างเป็นทางการ (Authorized Importer) ของ Trina Solar หนึ่งในผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ Tier-1 ชั้นนำของโลก โดยการแต่งตั้งครั้งนี้ส่งผลให้ Tako Cleantech กลายเป็นผู้นำเข้า Trina Solar รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นกลไกสำคัญในการเสริมความมั่นคงให้ซัพพลายแผงโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงในตลาดพลังงานสะอาดประเทศไทย
นายเทพธวัช บุญยะทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาโกะ คลีนเทค จำกัด เปิดเผยว่า การได้รับสิทธิ์นำเข้าแผง Trina Solar โดยตรงจากโรงงาน ถือเป็นพัฒนาการสำคัญของตลาดโซลาร์เซลล์ไทยในปีนี้ ลูกค้าที่ซื้อผ่าน Tako จะได้รับสินค้าแท้จากโรงงาน การรับประกันเต็มรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต และการดูแลจากทีมวิศวกรโดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนระบบพลังงานสะอาดในระยะยาว
แนวโน้มพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับมุมมองของ Trina Solar ที่ชี้ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่ด้านพลังงานสะอาด ภายใต้แรงขับเคลื่อนจากนโยบายรัฐ ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และ Net Zero ปี 2065 ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ความต้องการแผงโซลาร์เซลล์ Tier-1 ที่มีคุณภาพสูงและซัพพลายที่มั่นคงเพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด วันนี้ตลาดต้องการของแท้ มีสต๊อกจริง และบริการหลังการขายที่ตอบโจทย์มากกว่าเดิม นั่นคือจุดที่ Tako เข้ามาเติมเต็มช่องว่างสำคัญของตลาด
นายเทพธวัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วง 3–5 ปีข้างหน้า จะเป็นช่วงสำคัญของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมโซลาร์ไทย โดยเป็นโอกาสจากต้นทุนเทคโนโลยีที่ลดลง และจากนโยบายใหม่ของภาครัฐ เช่น โครงการโซลาร์ชุมชน และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Direct PPA อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต้องเผชิญความท้าทายด้านความพร้อมของโครงข่ายไฟฟ้าและข้อกำกับดูแล ดังนั้นการมีเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ ซัพพลายเชนที่มั่นคง และบริการหลังการขายในระดับสากล จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการลงทุนในระบบพลังงานสะอาดระยะยาว ซึ่งเป็นบทบาทที่ Tako Cleantech และ Trina Solar สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเหมาะสม
นำเข้าเทคโนโลยี Vertex N แบบ N-type i-TOPCon รุ่นใหม่ หนุนประสิทธิภาพระบบทั่วประเทศ
นายเทพธวัช กล่าวว่า หลังการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ Tako Cleantech ได้นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงรุ่นล่าสุดของ Trina Solar ที่ใช้เทคโนโลยี Vertex N แบบ N-type i-TOPCon ซึ่งให้กำลังผลิตสูงขึ้น ทนสภาพอากาศรุนแรง และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ารุ่นทั่วไป โดยเทคโนโลยี Vertex N โดดเด่นทั้งด้านตัวเลขประสิทธิภาพและความเสถียรตลอดอายุโครงการ ช่วยให้ธุรกิจและโรงงานสามารถควบคุมต้นทุนพลังงานได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยง และคืนทุนได้เร็วขึ้น
Tako Cleantech ขยายคลังสินค้าและซัพพลายเชน เพื่อส่งมอบแผงให้เร็วที่สุด
Tako Cleantech เดินหน้าลงทุนในระบบซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และ ขอนแก่น เพื่อขยายสู่หัวเมืองสำคัญทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการโซลาร์เซลล์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
“ความรวดเร็วในการจัดส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าโซลาร์ เราจึงลงทุนด้านคลังสินค้าและสต๊อกสินค้าจริง ทั้งแผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด เพื่อให้พร้อมส่งทันที ลดต้นทุนและเวลารอของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีทีมวิศวกรและทีมบริการดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษา ตรวจสอบสเปก การแก้ไขปัญหา ไปจนถึงการเคลมสินค้าในมาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิต ตลาดโซลาร์ต้องการพาร์ทเนอร์ที่รับผิดชอบและดูแลได้จริง ไม่ใช่เพียงผู้ขายที่ปล่อยให้ลูกค้าจัดการปัญหาเอง” นายเทพธวัช กล่าว
Trina Solar ย้ำ Tako Cleantech คือ ‘พันธมิตรเชิงกลยุทธ์’ รายใหญ่ที่สุดในไทย
นายท็อด ลี ประธานภูมิภาค APMEA ของ Trina Solar กล่าวว่า Tako Cleantech เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีบทบาทสำคัญในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ด้วยความเข้าใจตลาดท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง โครงสร้างซัพพลายเชนที่แข็งแรง และเครือข่ายพาร์ทเนอร์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ช่วยให้ Trina Solar สามารถนำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์คุณภาพสูงแก่ลูกค้าไทยได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
ลูกค้าที่เลือกซื้อแผง Trina Solar ผ่าน Tako Cleantech จะได้รับบริการหลังการขายตามมาตรฐานเดียวกับที่ Trina ให้บริการทั่วโลก เนื่องจาก Tako เป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการที่ผ่านการรับรองคุณภาพในทุกขั้นตอน ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ลูกค้าไทยเข้าถึงแผงโซลาร์เซลล์คุณภาพสูง พร้อมบริการที่เชื่อถือได้ในระยะยาว
โดย Tako มีจุดแข็งด้านความน่าเชื่อถือ การบริหารซัพพลายเชน และความเข้าใจตลาดไทย จึงสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีระดับโลกของ Trina สู่การใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Tako Cleantech ยกระดับมาตรฐานตลาดโซลาร์ไทย
นายเทพธวัช กล่าวทิ้งท้ายว่า เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงการนำเข้าแผง Trina Solar เท่านั้น แต่คือการยกระดับมาตรฐานของตลาดโซลาร์ไทยในทุกมิติ เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างซัพพลายเชน การบริการหลังการขาย และคุณภาพสินค้าทั้งระบบ เพื่อให้ลูกค้าทุกภาคส่วนได้รับโซลูชั้นที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงสุด
Tako Cleantech ต้องการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ผู้ประกอบการสามารถวางใจได้ในระยะยาว พร้อมร่วมผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศอย่างจริงจังผ่านการส่งมอบเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับสากลและบริการที่ครอบคลุมตลอดอายุการใช้งาน
เกี่ยวกับ Tako Cleantech
Tako Cleantech เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ดำเนินงานมากกว่า 238 เมกะวัตต์ และสนับสนุนมากกว่า 500 โปรเจกต์ทั่วประเทศ บริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมคลังสินค้าขนาดใหญ่ ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และระบบบริการหลังการขายแบบครบวงจร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FACEBOOK: Tako Cleantech
LINE: @takocleantech
อีเมล: info@takocleantech.com
เว็บไซต์: www.takocleantech.com
เกี่ยวกับ Trina Solar
Trina Solar เป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ Tier-1 ชั้นนำของโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 และเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีแผงประสิทธิภาพสูงตระกูล Vertex ซึ่งถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงการระดับอุตสาหกรรมทั่วโลก ปัจจุบัน Trina Solar มีเครือข่ายการดำเนินงานกว่า 100 ประเทศ และได้รับการยอมรับด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพจากสถาบันชั้นนำในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง