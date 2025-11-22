EnergyLIB ปักธงผู้นำตลาดโซลาร์ที่อยู่อาศัย เดินหน้าอัปเกรดมาตรฐานใหม่ ชู All-In-One โซลูชันเดียวจบ

ตลาดโซลาร์เซลล์ไทยยังคงเติบโตแรงแบบสองหลักต่อปี และถูกคาดการณ์ว่าจะขึ้นแตะเกือบ 7 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 ท่ามกลางกระแสเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ในภาคครัวเรือน ซึ่ง EnergyLIB แบรนด์โซลาร์สำหรับบ้านอันดับหนึ่งของไทย เดินเกมยกระดับมาตรฐานติดตั้งโซลาร์ “ครบ จบ ในที่เดียว” เพื่อให้เจ้าของบ้านเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ได้ง่ายขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ ดีไซน์ และประสบการณ์ใช้งาน
ตลาดโซลาร์ไทยโตแรง ดันพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นแท่นกำลังหลักใหม่
รายงานจากต่างประเทศชี้ชัดว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่โซลาร์จะกลายเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนสำคัญที่สุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทั้งปริมาณการติดตั้งที่คาดว่าจะเพิ่มจาก 3.78 กิกะวัตต์ในปี 2025 สู่ 6.97 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 และมูลค่าตลาดที่จะขยายตัวแตะ 9.46 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032
แรงผลักสำคัญมาจาก
•ค่าไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง
•ไลฟ์สไตล์ใหม่ เช่น Work from Home
•การเติบโตของรถ EV
•การใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นจากอากาศร้อนจัด
ทั้งหมดช่วยเร่งให้ครัวเรือนมองหาโซลูชันลดค่าไฟที่คุ้มค่าและยั่งยืน
ตลาดดุเดือด แต่โอกาสภาคบ้านยังเปิดกว้างมหาศาล
แม้ราคาบางส่วนของอุปกรณ์โซลาร์จะลดลงต่อเนื่อง แต่การแข่งขันกลับรุนแรงขึ้นจากผู้เล่นหลากหลายรายที่ชูเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ และบริการเป็นจุดขาย
แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดโซลาร์บ้านยังมีอัตราการเข้าถึงต่ำกว่า 10% ของบ้านทั่วประเทศ—ช่องว่างขนาดใหญ่ที่รอการเติบโต โดยเจ้าของบ้านยุคใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับ คุณภาพ ความปลอดภัย ดีไซน์ และการดูแลหลังติดตั้ง มากกว่าการเลือกเพียงราคาที่ถูกที่สุด
นี่คือจุดที่ EnergyLIB เดินเกมแตกต่างชัดเจน
EnergyLIB กับบทบาทผู้สร้างมาตรฐานใหม่ให้โซลาร์ที่อยู่อาศัย
ตลอดเกือบสองปีที่ผ่านมา EnergyLIB ทำผลงานติดตั้งมากกว่า 1,500 หลังทั่วประเทศ พร้อมปักธงเป็น “แบรนด์โซลาร์สำหรับบ้าน” ที่เข้าใจเจ้าของบ้านจริง ๆ ทั้งในด้านความปลอดภัย การออกแบบ และระบบบริการแบบครบวงจร
นายทวนทอง ศรีวิเชียร CEO EnergyLIB ระบุว่า ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยกำลังเข้าสู่จังหวะเร่งตัว และช่วงปี 2025–2026 จะเป็นปีทองของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือน ซึ่ง EnergyLIB พร้อมเป็นแรงผลักสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้
โดดเด่นด้วย All-In-One: EnergyLIB P1
นวัตกรรมที่สะท้อนแนวคิด “ง่าย ครบ สวย” คือ EnergyLIB P1—ระบบ All-In-One ที่รวม อินเวอร์เตอร์ + แบตเตอรี่ ไว้ในเครื่องเดียว ดีไซน์พรีเมียม เหมาะกับบ้านยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งประสิทธิภาพและความสวยงาม
เดินเกม One-Stop Solution ครบตั้งแต่ต้นจนจบ
EnergyLIB ดูแลทุกขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่
•ให้คำปรึกษา
•ออกแบบระบบ
•ติดตั้งอย่างได้มาตรฐาน
•ดูแลเอกสารขออนุญาตและขนานไฟ
•บริการหลังการขายแบบระยะยาว
เป้าหมายคือให้เจ้าของบ้านใช้โซลาร์ได้แบบไม่ยุ่งยากและมั่นใจสุด
เช็กลิสต์สำคัญก่อนติดตั้งโซลาร์บ้าน
เจ้าของบ้านควรเลือกโซลูชันที่ได้มาตรฐาน MEA/PEA และพิจารณาเรื่องต่อไปนี้:
•ขนาดระบบต้องเหมาะกับพฤติกรรมใช้ไฟ
•ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผงและอินเวอร์เตอร์
•ดีไซน์และโครงสร้างติดตั้งที่แข็งแรงและสวยงาม
•บริการหลังการขายที่เชื่อถือได้
•หากต้องการความสะดวกและดีไซน์กลมกลืน เลือกแบบ All-In-One จะตอบโจทย์ที่สุด
เดินหน้าสร้างอนาคตพลังงานสะอาดสำหรับบ้านไทย
ด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมและความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้น EnergyLIB ยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานโซลาร์ที่อยู่อาศัยไทย ด้วยแนวคิด One-Stop Solution ที่เน้นความสะดวก ความปลอดภัย และประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุด เพื่อให้พลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่เข้าถึงง่าย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในระยะยาวอย่างแท้จริง