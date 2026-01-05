ผ่าทางตันวิกฤตค่าไฟ! “ภาณุรัช” กุนซือไทยก้าวใหม่ ชูโมเดล “Solar PPA ภาคประชาชน” เอกชนลงทุน 100% การันตี 3 บาท/หน่วย ชูนวัตกรรม “แบตฯ มาตรฐานโยกย้ายได้” ไม่ต้องง้อสายส่ง-มีไฟใช้ยามภัยพิบัติ
เปิดใจ “ภาณุรัช ดำรงไทย” ประธานยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและนวัตกรรม พรรคไทยก้าวใหม่ วิศวกรผู้คร่ำหวอดในวงการพลังงานบริษัทชั้นนำต่างประเทศกว่า 25 ปี กับภารกิจท้าทาย “ปฏิวัติโครงสร้างค่าไฟไทย” เสนอทางออกที่เป็นไปได้จริงทางธุรกิจ ไม่ใช่การขายฝัน ด้วยโมเดล “Private PPA” ดึงเอกชนลงทุนติดโซลาร์พร้อมแบตฯ ให้ประชาชนฟรี แลกกับการจ่ายค่าไฟเรทต่ำคงที่เพียง 3 บาท/หน่วย ชี้เทคโนโลยีวันนี้ต้นทุนแบตเตอรี่ถูกจนคุ้มค่าแล้ว พร้อมเปิดตัวนวัตกรรม “แบตเตอรี่มาตรฐานสลับเปลี่ยนได้” แก้คอขวดระบบสายส่ง สร้างความมั่นคงยามน้ำท่วม-ภัยพิบัติ
ท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนจากภาระค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง และข้อถกเถียงเรื่องโครงสร้างพลังงานที่ซับซ้อน พรรคไทยก้าวใหม่ โดยการนำของ นายภาณุรัช ดำรงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่ผ่านประสบการณ์ระดับโลก ได้นำเสนอแนวคิดที่แตกต่างด้วยการนำ "นวัตกรรมทางความคิดและเทคโนโลยี" มาแก้ปัญหาที่ต้นตอ
นายภาณุรัช เริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของเทคโนโลยีพลังงานโลก ว่าตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ปัญหาของพลังงานแสงอาทิตย์คือความไม่เสถียร และต้นทุนแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่สูงลิ่ว แต่ ณ วันนี้ โลกเปลี่ยนไปแล้ว
“ผมกล้ายืนยันในฐานะวิศวกรที่ทำงานบริษัทพลังงานระดับโลกในหลายประเทศมาตลอดว่า ‘เวลาของโซลาร์ภาคประชาชนมาถึงแล้ว’ วันนี้ต้นทุนแบตเตอรี่ถูกลงอย่างมหาศาล จนถึงจุดคุ้มทุนทางธุรกิจ (Break-even point) ที่สามารถนำมาใช้ในระดับครัวเรือนได้จริง นี่คือ Game Changer ที่ทำให้เราสามารถมีไฟฟ้าสะอาดใช้ได้มาก โดยที่ต้นทุนต่อหน่วยถูกกว่าการซื้อไฟจากระบบปกติเสียอีก”
เมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนว่า การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ชาวบ้านทั่วไปจะเข้าถึงได้อย่างไร นายภาณุรัช ตอบอย่างชัดเจนเพื่อลบข้อครหาว่า นี่ไม่ใช่นโยบายประชานิยมที่ให้ประชาชนลงทุนเอง
“นี่คือจุดที่หลายคนเข้าใจผิดมากที่สุด ผมขอย้ำชัดๆ ว่า ในโมเดลของพรรคไทยก้าวใหม่ ประชาชนไม่ต้องควักเงินลงทุนเองแม้แต่บาทเดียว”
นายภาณุรัช อธิบายขยายความถึงโมเดล “Private PPA” (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายนี้ว่า ปกติระบบนี้ใช้กันแพร่หลายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ค่าไฟถูก แต่พรรคไทยก้าวใหม่กำลังจะนำโมเดลนี้มาย่อส่วนลงสู่ภาคประชาชน
“หลักการคือ ‘เอกชนลงทุน-ประชาชนใช้ไฟถูก’ เราจะเปิดทางให้บริษัทเอกชนด้านพลังงานที่มีความพร้อม เข้ามาเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ขนาดเหมาะสมที่บ้านของพี่น้องประชาชนให้ฟรีทุกอย่าง ทั้งค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง และการดูแลรักษาตลอดอายุสัญญา หน้าที่ของประชาชนมีเพียงอย่างเดียวคือ ‘จ่ายค่าไฟ’ ในราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเราคำนวณแล้วว่าสามารถทำได้ที่ราคา 3 บาทต่อหน่วย ซึ่งถูกกว่าราคาปัจจุบันที่ประชาชนต้องแบกรับภาระอยู่มาก โมเดลนี้ประชาชนไม่มีความเสี่ยง ส่วนเอกชนก็ได้ผลตอบแทนทางธุรกิจจากการขายไฟระยะยาว มันคือ Win-Win Solution ที่สมเหตุสมผลทางธุรกิจ”
นอกจากประเด็นเรื่องราคา ผู้เชี่ยวชาญพลังงานรายนี้ยังนำเสนอนวัตกรรมที่จะมาแก้ปัญหาคอขวดของระบบโครงข่ายไฟฟ้าประเทศ (Grid) ที่ไม่เพียงพอ ด้วยแนวคิด "Energy Logistics"
“การที่เราผลิตไฟที่บ้าน เก็บที่บ้าน และใช้ที่บ้าน คือการพึ่งพาตนเองที่ลดภาระสายส่งได้มหาศาล แต่ทีเด็ดของเราคือ หากบ้านไหนผลิตไฟได้เหลือใช้จนแบตเตอรี่เต็ม แทนที่จะปล่อยทิ้งหรือต้องลงทุนระบบส่งไฟเข้ารัฐที่ซับซ้อน เราได้ออกแบบให้ใช้ 'แบตเตอรี่มาตรฐาน' ที่มีลักษณะเหมือนถ่านไฟฉายขนาดยักษ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนและขนย้ายได้ง่าย”
“เมื่อไฟเหลือ ก็จะมีระบบขนส่งมารับแบตเตอรี่ที่เต็ม ไปส่งให้กับพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เช่น คอนโดมิเนียม หรือสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า แล้วนำแบตเตอรี่เปล่ามาเปลี่ยนให้ใหม่ แนวคิดนี้คือการเปลี่ยน 'การส่งไฟผ่านสาย' ที่มีต้นทุนสูงและสูญเสียพลังงานระหว่างทาง มาเป็น 'การส่งผ่านระบบขนส่ง' ซึ่งประหยัดต้นทุนกว่ามาก ไม่ต้องรอรัฐขยายสายส่ง และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ได้อีกมหาศาล”
ในช่วงท้าย นายภาณุรัช ยังเน้นย้ำถึงมิติความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตประชาชน ซึ่งเป็นประโยชน์ทางอ้อมที่ประเมินค่าไม่ได้จากระบบนี้ โดยเฉพาะในยามเกิดภัยพิบัติ
“บทเรียนจากน้ำท่วมใหญ่หลายครั้งที่ผ่านมา เมื่อน้ำมา สิ่งแรกที่ต้องทำคือตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย ทำให้ประชาชนต้องอยู่ในความมืด ติดต่อสื่อสารไม่ได้ แต่หากบ้านของท่านมีระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่แบบพึ่งพาตนเองนี้ติดตั้งอยู่ ต่อให้ไฟหลวงดับทั้งเมือง บ้านของท่านจะยังมีไฟฟ้าใช้ ยังสามารถชาร์จมือถือเพื่อขอความช่วยเหลือ ยังมีแสงสว่างส่องป้องกันภัย นี่คือความมั่นคงในชีวิตขั้นพื้นฐานที่คนไทยควรได้รับ”
“ผมและพรรคไทยก้าวใหม่ ไม่ได้มาเสนอทางเลือก แต่เรากำลังนำ ‘ความจริงทางเทคโนโลยีและการบริหาร’ ที่ทั่วโลกยอมรับ มาบอกว่าคนไทยมีสิทธิ์เข้าถึงพลังงานราคาถูกและมั่นคงได้ เพียงแค่ภาครัฐกล้าที่จะปลดล็อกนโยบาย เปิดกว้างให้เอกชนและนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนประเทศ และที่สำคัญคือช่วยชาติประหยัดเงินตราต่างประเทศ ไม่ต้องนำเข้าก๊าซ LNG ราคาแพงมาผลิตไฟฟ้าในช่วงพีคอีกต่อไป” นายภาณุรัช ทิ้งท้าย