Haier Energy ผู้นำโซลูชันพลังงานอัจฉริยะครบวงจร เปิดยุทธศาสตร์ร่วมสร้างอนาคตสีเขียว ขับเคลื่อนความยั่งยืนในไทย

ไฮเออร์ เอนเนอร์จี (Haier Energy) ในเครือ Haier Group ที่ได้รับการยอมรับด้านความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามายาวนานกว่าสี่ทศวรรษทั่วโลก ได้ประกาศยกระดับบทบาทเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ โดยขยายบทบาทจากแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าคู่ใจ สู่การเป็นผู้บุกเบิกและผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดอัจฉริยะครบวงจร พร้อมขับเคลื่อนการใช้ชีวิตสีเขียวในระดับครัวเรือนและธุรกิจมาสู่ประเทศไทย ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Haier ในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในเวทีโลก
สอดรับนโยบายรัฐ: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และเป้าหมาย Carbon Neutrality
การรุกตลาดพลังงานในประเทศไทยครั้งนี้ของ Haier Energy มีเป้าหมายชัดเจนในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเชิงชีวภาพ (BCG) ท่ามกลางภาวะที่ต้นทุนค่าไฟฟ้ายังคงผันผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดจึงเป็นทั้งการตอบโจทย์ความยั่งยืนของชาติ และการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคไปพร้อมกัน
กลยุทธ์ความแตกต่าง: ระบบพลังงานอัจฉริยะแบบครบวงจร
Haier Energy สร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการโซลาร์เซลล์ทั่วไปด้วยการนำเสนอ ระบบพลังงานครบวงจรที่อัจฉริยะและปรับแต่งได้ (Intelligent and Customizable Integrated Energy System) ซึ่งผสานผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเองเข้ากับเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) พร้อมด้วยบริการติดตั้งในพื้นที่ และตัวเลือกทางการเงินที่ยืดหยุ่นและครบวงจร สำหรับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
สำหรับภาคที่อยู่อาศัย Haier Energy นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมทุกรูปแบบที่พักอาศัยในไทย ตั้งแต่บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ไปจนถึงคอนโดมิเนียม เช่น ระบบโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูง, แพ็กเกจโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ (Storage), และโซลูชัน PV สำหรับระเบียง (Balcony PV Solution)
สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นำเสนอระบบครบวงจรสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก, โรงเรียน, โรงพยาบาล, และโรงงานขนาดใหญ่ ที่ช่วยให้สามารถผลิตและใช้ไฟฟ้าเองได้อย่างเป็นอิสระ (Self-Consumption)
แพลตฟอร์มการจัดการพลังงานอัจฉริยะของ Haier Energy จะทำหน้าที่เชื่อมโยงการผลิต (Generation), การเก็บ (Storage), การจัดการ (Management), และการใช้ไฟฟ้า (Consumption) เข้าด้วยกันในเครือข่ายเดียว เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ "ค่าไฟฟ้าที่ถูกลงและการใช้พลังงานที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น"
การขยายระบบนิเวศ: ผสานความเชี่ยวชาญระดับโลกและความเข้าใจในบริบทท้องถิ่น
Haier Energy มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ (Operational Excellence) ด้วยการขยายและเสริมสร้างระบบนิเวศในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำบุคลากรชั้นนำมาปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพในประเทศ การใช้เทคโนโลยี AI ในการออกแบบไซต์งาน และการใช้ประโยชน์จากโซ่อุปทานระดับโลก (Global Supply Chain) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุด
ในเชิงกลยุทธ์ระยะยาว Haier Energy มีแผนสร้าง เครือข่ายทรัพยากรและบริการแบบครบวงจร ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมอบโซลูชันแบบครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบระบบไปจนถึงการสนับสนุนทางการเงิน
พลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ : นำพลังงานสะอาดสู่ทุกครัวเรือนในไทย
เพื่อทำให้พลังงานหมุนเวียนเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับครัวเรือนไทย Haier Energy ได้เปิดตัว โปรแกรมสินเชื่อแบบไม่มีเงินดาวน์ (Zero Down Payment) เพื่อช่วยให้ครัวเรือนสามารถเป็นเจ้าของระบบโซลาร์เซลล์ได้โดยไม่ต้องมีการลงทุนล่วงหน้าครั้งใหญ่ ซึ่งตอกย้ำความเชื่อที่ว่า "พลังงานสะอาดควรเป็นมาตรฐานสำหรับทุกบ้าน ไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย"
Haier Energy มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันพลังงานสะอาดแบบดิจิทัลและแบบกระจายตัว โดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้าง "พลังงานอัจฉริยะที่ทุกคนเข้าถึงได้"
ติดตามข่าวสารโครงการและความร่วมมือเพิ่มเติมได้ที่:
•Facebook: @HaierEnergyThailand
•Line: @haierenergythai
•เว็บไซต์: www.haier-energy.com
•ติดต่อโดยตรง: ผู้จัดการหลง (Manager Long): +66658583861