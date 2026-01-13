"เสธ.ทบ." น้อมรับสังคายนาการข่าวใต้ หลังเหตุบึ้มปั๊ม 11 จุด ชี้คนร้ายสบช่องช่วงเจ้าหน้าที่ผ่อนปรนหลังปีใหม่

วันนี้ (13 ม.ค.) พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก กล่าวถึงการปรับปรุงด้านการข่าวหลังเกิดเหตุรอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน 11 จุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ตอนนี้ทุกหน่วยงานทำอยู่แล้ว แต่ละหน่วยงานร่วมกันปฎิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ ผอ.รมน. และ พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรอง ผอ.รมน. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งตรวจสอบว่ามีอะไรที่ทุกหน่วยจำเป็นจะต้องปรับปรุง และจำเป็นต้องไปพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตนในฐานะที่เป็นเลขาธิการ กอ.รมน. ก็จะลงไปดูว่าตรงไหนที่จะช่วยเหลือ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ โดยเฉพาะด้านการข่าว ที่มีข่าวออกมาว่าต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ เราก็จะไปดูและปรับปรุง
ส่วนที่มีการมองว่างานการข่าวบกพร่องจะชี้แจงอย่างไร เสธ.ทบ. กล่าวว่า เรื่องการข่าวมีหลายหน่วยงานที่ทำอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว เราต้องให้กำลังใจกัน แต่ก็อาจมีตรงไหนที่มีจุดอ่อนอยู่บ้าง ถ้าตรงไหนที่ควรปรับปรุงก็ต้องดูและประเมินก่อน เพราะจะทำให้หน่วยงานในพื้นที่ขาดกำลังใจ
ส่วนได้ประเมินหรือไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดจากปัจจัยอะไร ใช่การเมืองท้องถิ่นหรือไม่ เสธ.ทบ. กล่าวว่า จากการรายงานด้านการข่าว คงเป็นเรื่องการผสมผสานกัน การก่อเหตุวันที่เหมาะสม เวลาที่เหมาะสม ความพร้อมของผู้ก่อเหตุ และในช่วงที่เราระมัดระวังตั้งแต่ปีใหม่ เราระวังมาตลอดเวลา จนกระทั่งมาถึงวันนั้น เจ้าหน้าที่อาจไม่ทันระวังในห้วงเวลาดังกล่าว มันจึงเกิดขึ้นได้ และต้องไปประเมินดู
ส่วนความคืบหน้าเหตุปล้นทองจะมีความเชื่อมโยงด้วยหรือไม่นั้น เสธ.ทบ. กล่าวว่า ฟน่วยงานได้ติดตามตลอด ส่วนจะเชื่อมโยงกันหรือไม่ ตนยังไม่ได้รับรายงาน
เมื่อถามว่า คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจะมีบทบาทเข้ามาดูแลในเรื่องนี้บ้างหรือไม่ เสธ.ทบ. กล่าวว่า สามารถทำได้โดยจะต้องไปยื่นกับผู้อำนวยการสะดวกของทางมาเลเซีย ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น และต้องทบทวนการพูดคุยมีประโยชน์ยังไงบ้าง ก็ต้องไปพูดคุยกัน