"อนุทิน" ถก กอ.รมน.นัดแรก คุยโครงสร้าง-อัตรากำลัง-แผนปฏิบัติงาน ย้ำพิจารณารอบคอบ

นายกฯ หัวโต๊ะถก กอ.รมน.นัดแรก คุยโครงสร้าง-อัตรากำลัง-แผนปฏิบัติงาน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ย้ำพิจารณารอบคอบ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ต.ค. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2569 โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายกฯกล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการ กอ.รมน.ครั้งที่ 1/2569 ถือเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2569 วาระการประชุมจำนวน 4 เรื่อง คือเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างและอัตรากำลัง รวมถึงแผนการปฏิบัติของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป