"อนุทิน" นำถก กอ.รมน.อนุมัติแผนงบฯ ชายแดนใต้ 106 หน่วยอัตรากำลังเกือบ 5 หมื่นนาย เตรียมนำ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กลับมาใช้ใหม่บางอำเภอ

นายกฯ เป็นประธานประชุม กอ.รมน. อนุมัติแผนงบฯชายแดนใต้ พร้อมอัตรากำลัง 106 หน่วย กว่า 49,735 นาย โฆษก กอ.รมน.เผยเตรียมงัด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน บางอำเภอมาใช้ใหม่ ย้ำเดินหน้าขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ และปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน
วันที่ 20 ต.ค.พลตรี ธรรมนูญ ไม้สนธิ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) เป็นประธานการประชุม ที่ อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคง โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ 4 ประเด็นหลัก มุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
เรื่องแรก คือการอนุมัติ แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2568–2570 ซึ่งเป็นแผนบูรณาการร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนา และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่
เรื่องที่ 2 เป็นการอนุมัติ แผนปฏิบัติการความมั่นคง รองรับพื้นที่ที่ใช้ พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2548 ซึ่งขณะนี้ครอบคลุม 20 อำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น
เรื่องที่ 3 เป็นการปรับ โครงสร้าง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จากเดิม 6 ส่วนงาน เหลือ 4 ส่วน ได้แก่
• ส่วนอำนวยการ
• ส่วนปฏิบัติการด้านการข่าว
• ส่วนปฏิบัติการพลเรือน ตำรวจ ทหาร
• และส่วนเสริมสร้างความเข้าใจและการพัฒนา
เพื่อให้การทำงานเกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับเรื่องสุดท้าย เป็นการพิจารณาอัตรากำลังและงบประมาณประจำปี 2569 โดยมีหน่วยงานในพื้นที่รวม 106 หน่วย และกำลังพลกว่า 49,735 นาย
พลตรี ธรรมนูญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมมีข้อสั่งการสำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย 1.การเฝ้าระวังและประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยเฉพาะภัยใหม่อย่างยาเสพติด การก่อการร้าย และกลุ่มสแกมเมอร์
2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด ให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3.การอำนวยการปฏิบัติงานให้เกิดเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน ใช้ศักยภาพทุกหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางบรรจุกำลังตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมปฏิบัติงานใน กอ.รมน. เพื่อเสริมความพร้อมในทุกระดับ
โฆษก กอ.รมน. ย้ำในตอนท้ายว่า หน่วยงานจะขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง เพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
เมื่อถามว่า จะมีการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ยกเลิกไปแล้วหรือไม่ พลตรี ธรรมนูญ กล่าวว่า มีบางอําเภอที่จะขอกลับมาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่วนจะเป็น อ.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส หรือไม่นั้น ขอกลับไปหาข้อมูลก่อน