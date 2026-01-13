“หมอสุรัตน์” เตือนคนทำงานเป็นกะ อดนอน-เครียดสะสม เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันแม้อายุยังน้อย

เพจ “สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์” เผยเบื้องหลังเคสเศร้าพยาบาลดับคาเวรดึก ชี้เหตุ “ทำงานเป็นกะ” ทำระบบร่างกายรวนหนัก เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันแม้ยังหนุ่มสาว ย้ำคนทำงานดึกต้องเข้มงวดสุขภาพมากกว่าคนปกติหลายเท่า
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. เพจ “สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์” หรือ ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์ประสาทวิทยา ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้โพสต์ถึงพยาบาลสาว โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจหยุดเต้นขณะปฏิบัติงานเวรดึก
โดยระบุว่า “RIP พยาบาล อายุ 30 เข้าเวรดึก หัวใจวายเสียชีวิต
หมอ พยาบาล คนทำงานเป็นกะ ถ้ามีโรคประจำตัวแฝงจะอันตรายกว่าคนปกติ หลายคนอาจคิดว่า “ยังหนุ่มยังสาว ไม่น่าจะเป็นอะไร” แต่ในมุมของสมองและร่างกาย… เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ทำงานเป็นกะ = เอาชีวิตไปท้าทายนาฬิกาชีวภาพ
ร่างกายคนเราถูกออกแบบมาให้
กลางวัน: ตื่น ทำงาน
กลางคืน: พักผ่อน ซ่อมแซมตัวเอง
การทำงานกะดึก โดยเฉพาะในสายแพทย์และพยาบาล คือการ “ฝืนธรรมชาติ” ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ผลที่ตามมาไม่ใช่แค่ง่วง แต่คือระบบฮอร์โมน ระบบประสาทอัตโนมัติ และหัวใจ ที่รวนไปพร้อมกันด้วย
โรคประจำตัวแฝง = ระเบิดเวลาที่ไม่รู้ตัว
หลายคนมีโรคที่ยังไม่แสดงอาการ เช่น ความดันโลหิตสูงระยะแรก ไขมันในเลือดสูง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแฝง เบาหวานที่ยังไม่รู้ตัว
ในชีวิตปกติอาจ “พออยู่ได้” แต่เมื่อเจออดนอน เครียดเรื้อรัง กาเฟอีนสูง และความกดดันจากงาน ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเครียด (เช่น adrenaline, cortisol) ตลอดเวลา หัวใจถูกสั่งให้ “เร่งเครื่อง” ทั้งที่ไม่มีช่วงพัก
บางคนไม่ล้มป่วยทีละนิด แต่ล้มครั้งเดียว… แล้วไม่ลุกขึ้นมาอีก ทำไมบุคลากรแพทย์ถึงเสี่ยงกว่าคนทั่วไป เพราะงานหนักจริง ไม่ใช่แค่รู้สึกหนัก ความรับผิดชอบสูง ผิดพลาดไม่ได้ มักละเลยสุขภาพตัวเอง คิดว่า “เดี๋ยวค่อยตรวจ เดี๋ยวค่อยพัก”
สมองของคนดูแลผู้อื่น มักลืมดูแล “เจ้าของร่างกายนี้” ไปก่อน ไม่ต้องแปลกใจ หมอ พยาบาล สุขภาพแย่กว่าคนไข้เยอะแยะ สิ่งที่อยากฝากถึงคนทำงานเป็นกะ ไม่ใช่คำสอน แต่่เป็นความห่วงใยจริงๆ
ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหัวใจและความดัน อย่าชินกับอาการใจสั่น เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก
การนอน ไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย แต่คือยารักษาสมองและหัวใจ ถ้ามีโรคประจำตัวแฝง ต้องเข้มงวดกว่าคนอื่น ไม่ใช่เท่ากัน สมองและหัวใจ ไม่ได้แข็งแรงเพราะเรา “อดทน”
ดูแลคนอื่นเก่งแล้ว อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเพราะไม่มีใครควรต้องเสียชีวิต… เพียงเพราะทำหน้าที่ของตัวเองดีเกินไป”