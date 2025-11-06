ซับลิมิก ค้นพบความงามแห่งเส้นผมเปล่งประกายเหนือกาลเวลา New Ultimate line “SUBLIMIC TIMETIC” ผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะและเส้นผมระดับพรีเมียมชั้นสูง

นวัตกรรมล่าสุด มอบประสบการณ์แห่งการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะระดับพรีเมียม New Ultimate line “SUBLIMIC TIMETIC” (ซับลิมิก ไทม์ทิค) จากชิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล แบรนด์ที่ช่างทำผมชั้นนำไว้วางใจ “Unlock Your Timeless Radiance” ค้นพบความงามแห่งเส้นผมเปล่งประกายเหนือกาลเวลา มอบการปรนนิบัติเส้นผมและหนังศีรษะอย่างล้ำลึก ปกป้อง บำรุงและฟื้นฟู ปรับสมดุล สู่หนังศีรษะและเส้นผมตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแนวคิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์ไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพปรับสมดุลนาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) กำลังได้รับความนิยมจากลุ่มคนทุกช่วงวัยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์ ซับลิมิก ไทม์ทิค เปิดตัวพร้อมกันในทวีปเอเชีย 8 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, ไต้หวัน, สิงคโปร์, มาเลเซีย และประเทศไทย ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างมาก
สำหรับกิจกรรมในประเทศไทย เริ่มแล้วกับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “SUBLIMIC TIMETIC” (ซับลิมิก ไทม์ทิค) โดย คุณธีรศักดิ์ ไตรทิพย์ General Manager เฮงเค็ล คอนซูมเมอร์ แบรนด์ ประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับ ตอกย้ำถึงพันธกิจ นวัตกรรมจากศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ผนึกกำลังรังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด และปลอดภัยกับผู้บริโภค พร้อมตอบโจทย์ความต้องการ รวมถึงเป้าหมายและแนวทางพัฒนาธุรกิจซาลอนโดยมีผลิตภัณฑ์พรีเมียมแฮร์โปรเฟสชั่นแนล อาทิ กลุ่มบำรุงเส้นผม ผลิตภัณฑ์ซับลิมิก ที่เต็มศักยภาพด้วยนวัตกรรมที่ให้ผลลัพธ์ที่คุณมั่นใจได้ในคุณภาพและประสบการณ์ที่จะได้รับ พร้อมกับสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจซาลอนและแฮร์สไตล์ลิสในประเทศไทย พร้อมร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ บัว - นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ นักแสดงระดับแถวหน้า และ Beauty Trend Center, เจี๊ยบ - ลลนา ก้องธรนินทร์ นักแสดงและHealth Specialist และ ดร.ธารากร ธาราธำรงฤทธิ์ Shiseido Professional Thailand Ambassador โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ
นายธีรศักดิ์ ไตรทิพย์ General Manager เฮงเค็ล คอนซูมเมอร์ แบรนด์ ประเทศไทย กล่าวว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์ SUBLIMIC (ซับลิมิก) คือความภาคภูมิใจในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะระดับพรีเมียมที่เรามั่นใจในคุณภาพ เข้าใจ และตอบโจทย์ความต้องการของคนเอเชียอย่างแท้จริง แบรนด์ SUBLIMIC (ซับลิมิก) นับเป็นแบรนด์พรีเมียมที่ทุ่มเทให้กับการดูแลเส้นผมแบบเอกสิทธิ์ ด้วยศาสตร์ปรัชญาการบริการที่ดูแลปรนนิบัติด้วยใจ OMOTENASHI ล่าสุดจึงได้ยกระดับการดูแลเส้นผมและหนังศรีษะไปอีกขั้นสู่การย้อนวัยเส้นผม ด้วยกลุ่ม “SUBLIMIC TIMETIC” (ซับลิมิก ไทม์ทิค) ที่ผสานศาสตร์แห่งเวลาเข้ากับนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Unlock Your Timeless Radiance” ค้นพบความงามแห่งเส้นผมเปล่งประกายเหนือกาลเวลา ด้วยการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะอย่างล้ำลึก ครอบคลุมทั้งการฟื้นฟู ปกป้อง และบำรุงอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้หญิงเอเชียที่กำลังมองหาการดูแลและประสบการณ์ลักซ์ชัวรีเพื่อสร้างความมั่นใจและสามารถเปล่งประกายได้ในทุกช่วงเวลา
TIMETIC TECHNOLOGY คือเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ภายใต้ “SUBLIMIC TIMETIC (ซับลิมิก ไทม์ทิค) ที่ผสานศาสตร์แห่งความงามเข้ากับจังหวะชีวภาพของร่างกาย (Circadian Rhythm) ซึ่งเป็นวงจรธรรมชาติ ควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งกลางวันและกลางคืน 24 ชั่วโมง เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งการปกป้อง ฟื้นฟู บำรุง สร้างความสมดุลตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ยกระดับการดูแลเส้นผมสู่มาตรฐานพรีเมียมระดับสูง โดยในช่วงเวลากลางวัน ผลิตภัณฑ์จะทำงานสอดคล้องกับจังหวะการทำงานของเส้นผม ช่วยฟื้นพลังความชุ่มชื้น เสริมสร้างเกราะป้องกัน และปกป้องเส้นผมจากความเสียหายระหว่างวัน ช่วยให้หนังศีรษะสุขภาพดี ขณะในเวลากลางคืน จะทำหน้าที่ฟื้นฟูและซ่อมแซมอย่างล้ำลึกทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ เพื่อให้เส้นผมและหนังศีรษะกลับมามีชีวิตชีวา พร้อมเปล่งประกายเหนือกาลเวลา โดยมีส่วนผสมสำคัญได้แก่ Chrono Chardy: สารสกัดองุ่นเขียวชั้นสูง สายพันธุ์ Chardonnay Vitis Vinifera ที่ปลูกในนากาโน ประเทศญี่ปุ่น มุ่งเน้นการทำงานของหนังศีรษะ เพื่อการป้องกันและเติมเต็มความชุ่มชื้น, PhytoCuticle: เสริมสร้างปราการปกป้องเกล็ดผม ซ่อมแซมผมที่แห้งเสียฟื้นบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบลื่นและเปล่งประกายพร้อมปกป้องเส้นผมจากปัจจัยภายนอก และ Moisturizing: มอบความชุ่มชื้นเข้มข้นสูงสุดแก่หนังศีรษะและเส้นผม ด้วยการผสานพลังของ Punica Granatum Seed Oil (น้ำมันสกัดจากเมล็ดทับทิม), Hydrolyzed Rice Protein และ Dipropyleneglycol นอกจากนี้ยังมอบประสบการณ์ลักชัวรีด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้สีขาวเข้มข้นหรูหราอุดมด้วย Jasmine, Lily and Orange Blossom flowers ผสมผสานความอบอุ่นของกลิ่นมัสก์ และแอมเบอร์อ่อน ๆ ที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายและคลายความตึงเครียด
LINE UP กลุ่มผลิตภัณฑ์ “SUBLIMIC TIMETIC” (ซับลิมิก ไทม์ทิค) ครบขั้นตอน 5 ประเภทดังนี้
1. SUBLIMIC TIMETIC PREMIUM SHAMPOO แชมพูเนื้อโฟมฟองละเอียดนุ่มละมุนเพื่อการทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะอย่างอ่อนโยน และคืนความชุ่มชื้นสู่หนังศีรษะและเส้นผม แชมพูสูตรที่ปราศจากซิลิโคน ที่ปลอดภัยกับสุขภาพ
2. SUBLIMIC TIMETIC PREMIUM HAIR MASK มาสก์เนื้อครีม ผสานประกาย Metallic golden glitter ฟื้นบำรุงอย่างล้ำลึก เติมเต็มความชุ่มชื้นและพลังปกป้อง เพื่อเส้นผมที่เรียบลื่น เปล่งประกายสุขภาพดีและมีชีวิตชีวาจากภายใน
3. SUBLIMIC TIMETIC PREMIUM HAIR SERUM เซรั่มเนื้อบางเบา เติมความชุ่มชื้นและเกราะปกป้องเส้นผม มอบสัมผัสนุ่มลื่น เงางาม และเปล่งประกายยาวนาน
4. SUBLIMIC TIMETIC PREMIUM TREATMENT 1 ทรีทเมนท์เนื้อวอเตอร์รี่ มอบความชุ่มชื้นเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมของเส้นผมให้พร้อมสำหรับการฟื้นบำรุงขั้นตอนถัดไปอย่างสมบูรณ์แบบ
5. SUBLIMIC TIMETIC PREMIUM TREATMENT 2 ผสานพลังการบำรุงทำงานร่วมกับ PREMIUM HAIR MASK เคลือบเกล็ดผมให้เรียบลื่น พร้อมปกป้องจากความเสียหาย เพื่อผลลัพธ์แห่งการฟื้นฟูขั้นสุด
แบรนด์ ซับลิมิก ประเทศไทย เชิญคุณร่วมเปิดประสบการณ์คืนความอ่อนเยาว์สู่เส้นผมและหนังศีรษะอย่างเหนือระดับ กับ New Ultimate line “SUBLIMIC TIMETIC” (ซับลิมิก ไทม์ทิค) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.shiseido-professional.com/th และช่องทาง Facebook: Shiseido Professional Thailand, Instagram: shiseidopro_th
