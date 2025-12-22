ตร.ปราบปรามยาเสพติดตามรวบจีนเทาเปิดห้องพักผลิตหัวพ็อตเค วิ่งส่ง KTV ผับ บาร์

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจปราบปรามยาเสพติด แกะรอยแก๊งจีนเทาเปิดห้องผลิตหัวพ็อตเค วิ่งส่ง KTV ผับ บาร์ จนสามารถล็อคตัวได้คาคอนโดฯ ย่านสุขุมวิท 13ยึดหัวพ็อตเค กว่า 500 หัว พร้อมอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก
จากกรณีที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้บุกทลายโกดังหลายจุดทั้งในโซนห้วยขวาง พัทยา และนนทบุรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมาจนสามารถตรวจยึดหัวพอตบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารอิโทมิเดท และจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนได้ 4 ราย จนนำสู่การสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายชาวจีนลักลอบผลิตและจำหน่ายหัวบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารอิโทมิเดท หรือพอตเค ที่กำลังระบาดหนักในกรุงเทพฯ ตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
ขณะที่ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปส.2 ขยายผลจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องนั้น
ล่าสุดวันนี้ ( 22 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปส.2 ได้จับกุม นายหลี่ฯ อายุ32 ปี สัญชาติจีน ซึ่งพักอาศัยอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท 13 ซึ่งในเบื้องต้นยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ส่งบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารอิโทมิเดตจำหน่ายให้ชาวจีนย่านห้วยขวาง ในราคาหัวละ 1,200 บาท
และเมื่อนำตัวไปตรวจค้นภายในห้องพักยังสามารถตรวจยึดของกลางเป็นหัวพอตเค หรือบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารอิโทมิเดทพร้อมจำหน่าย จำนวน 552 หัว หัวพอตเปล่าสำหรับบรรจุ แพ็คส่งขาย เครื่องมือในการผลิตสารวัตถุออกฤทธิ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์แพ้คกิ้งสำหรับจัดจำหน่ายจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “ครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (อิโทมิเดต) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน” และควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส.กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของพอตเคหรือพอตซอมบี้ ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งมีสารเอโทมิเดต อยู่ในส่วนผสมของบุหรี่ไฟฟ้าที่ สารตัวนี้ ถือเป็นยาสลบที่ใช้ในการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยหลับชั่วคราว ซึ่งมีคุณสมบัติออกฤทธิ์เร็วและกดประสาทส่วนกลาง ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเคลิ้ม มึนงง และหมดสติชั่วคราว
และเมื่อถูกนำมาใช้ผสมกับบุหรี่ไฟฟ้า ผลข้างเคียงที่ตามมานั้นอันตรายต่อร่างกายผู้สูบ เช่น กดการหายใจ, ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และผลกระทบทางจิตใจ เช่น อาการหลอน ซึมเศร้า วิตกกังวล เป็นต้น