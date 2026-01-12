5 เมนูอาหารทำง่าย ทำกินเองได้ที่บ้าน อร่อยและมีประโยชน์

ในยุคที่กระแสรักสุขภาพกำลังมาแรง (Health & Wellness) ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้ข้าวของราคาแพงขึ้น การหันมาทำอาหารกินเองที่บ้านจึงกลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า แต่ยังทำให้เรามั่นใจได้ถึงความสะอาดและคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับในแต่ละมื้อ แต่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าครัว อาจจะกังวลว่าการทำอาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก ต้องเตรียมของเยอะ หรือกลัวทำออกมาแล้วไม่อร่อย
ความจริงแล้ว การเริ่มต้นเข้าครัวไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากเรามีพื้นฐานหรือได้รับคำแนะนำที่ดี การมองหาคอร์ส เรียนทําอาหาร เพื่อปูพื้นฐานสักนิด หรือลองฝึกจากเมนูง่ายๆ ก่อน ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจได้มาก บทความนี้จึงขออาสาแจกสูตร 5 เมนูอาหารทำง่าย ใช้วัตถุดิบไม่เยอะ แต่รับรองว่าอร่อยและได้ประโยชน์ครบถ้วน มาฝากทุกคนให้ลองไปทำตามกันครับ
ประโยชน์ของการทำอาหารกินเอง ที่มากกว่าความอร่อย
ก่อนจะไปดูสูตรอาหาร ลองมาดูกันว่าการเสียเวลาเข้าครัวเพียงเล็กน้อย ให้อะไรกับเราบ้าง ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงควรหันมาจับตะหลิวเข้าครัวเอง?
●ควบคุมวัตถุดิบได้เอง (Ingredient Control): นี่คือหัวใจสำคัญของการทำอาหารกินเอง เราสามารถเลือกใช้เนื้อสัตว์ที่สดใหม่ ผักปลอดสารพิษ และที่สำคัญคือสามารถปรุงรสได้ตามใจชอบ ใครที่ติดหวาน ติดเค็ม หรือต้องคุมโซเดียม การทำเองช่วยให้เราลดเครื่องปรุงเหล่านี้ลงได้ เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว
●ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost Saving): หากลองเปรียบเทียบราคาต่อมื้อ การทำอาหารกินเองมักจะถูกกว่าการซื้อแกงถุงหรือทานในห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะถ้าเราทำทานกันหลายคนในครอบครัว หรือทำเผื่อไว้ทานหลายมื้อ วัตถุดิบหนึ่งอย่างสามารถดัดแปลงทำได้หลายเมนู ทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อจานลดลงอย่างเห็นได้ชัด
●สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (Family Bonding): ห้องครัวคือหัวใจของบ้าน การชวนคนในครอบครัว แฟน หรือลูกๆ มาช่วยกันล้างผัก หั่นหมู หรือปรุงอาหาร เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ สร้างบทสนทนา และรอยยิ้มได้ดีกว่าการต่างคนต่างนั่งจ้องหน้าจอมือถือแน่นอนครับ
นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมา การฝึกทำอาหารบ่อยๆ ยังเป็นทักษะติดตัวที่มีค่าตลอดชีวิต หากคุณเริ่มหลงใหลและอยากพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น การมองหา คอร์สทำอาหาร สั้นๆ หรือหาที่ เรียนทำอาหาร เพิ่มเติม จะช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้การเข้าครัวของคุณสนุกและสร้างสรรค์กว่าเดิมครับ
แจกสูตร 5 เมนูอาหารทำง่าย อร่อยได้ประโยชน์เตรียมกระดาษปากกา หรือเซฟหน้านี้เก็บไว้ได้เลย กับ 5 เมนูยอดฮิตที่คัดมาแล้วว่าทำง่าย มือใหม่แค่ไหนก็รอด!
1. ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง
เมนูสามัญประจำบ้านที่เหมือนจะธรรมดา แต่ถ้าใส่เครื่องแน่นๆ ก็กลายเป็นเมนูภัตตาคารได้ ไข่ตุ๋นเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี ย่อยง่าย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
● วัตถุดิบ: ไข่ไก่, หมูสับ, กุ้งสับ, แครอทหั่นเต๋า, ต้นหอมซอย, ซีอิ๊วขาว, พริกไทย
● วิธีทำ: ตอกไข่ใส่ชาม ตีให้แตก เติมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าในอัตราส่วน ไข่ 1 : น้ำ 1.5 ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว ใส่หมูสับและแครอทลงไปคนให้เข้ากัน นำไปนึ่งไฟอ่อนประมาณ 15-20 นาที เมื่อไข่เริ่มสุก โรยหน้าด้วยกุ้งและต้นหอม นึ่งต่ออีกนิดจนกุ้งสุก พร้อมเสิร์ฟความละมุนลิ้น
2. ข้าวผัดอกไก่
ใครสายคลีนต้องเมนูนี้ ข้าวผัดอกไก่ให้พลังงานที่ดีและไขมันต่ำ อิ่มท้องได้นานโดยไม่รู้สึกผิด
● วัตถุดิบ: ข้าวสวย (แนะนำข้าวกล้องหรือไรซ์เบอร์รี่), อกไก่หั่นชิ้น, ไข่ไก่, กระเทียมสับ, ผักคะน้าหรือบรอกโคลี, มะเขือเทศ
● วิธีทำ: ตั้งกระทะใส่น้ำมันรำข้าวเล็กน้อย ผัดกระเทียมจนหอม ใส่อกไก่ลงไปผัดจนสุก ตามด้วยไข่ไก่ ยีให้แตก ใส่ข้าวสวยลงไปผัดคลุกเคล้า ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซีอิ๊วขาวสูตรลดโซเดียม ใส่ผักที่เตรียมไว้ ผัดจนผักสุก เป็นอันเสร็จ เมนูนี้ทำง่ายและสารอาหารครบ 5 หมู่ในจานเดียว
3. ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
ในวันที่เหนื่อยล้า การได้ซดน้ำซุปร้อนๆ จะช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้นทันที ต้มจืดเป็นเมนูที่ทำง่ายที่สุดเมนูหนึ่ง แทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลย
● วัตถุดิบ: หมูสับ (หมักพริกไทย/ซีอิ๊ว), เต้าหู้ไข่, ผักกาดขาว, ขึ้นฉ่าย, รากผักชี, กระเทียมบุบ
● วิธีทำ: ต้มน้ำซุป ใส่รากผักชีและกระเทียมบุบเพื่อความหอม เมื่อน้ำเดือดปั้นหมูสับเป็นก้อนลงไปต้ม หมั่นช้อนฟองออกเพื่อให้น้ำซุปใส ใส่ผักกาดขาว ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและเกลือเล็กน้อย ปิดท้ายด้วยเต้าหู้ไข่ (ระวังเละ) และโรยขึ้นฉ่ายปิดท้าย ตักเสิร์ฟร้อนๆ อร่อยคล่องคอ
4. ผัดผักรวมมิตรน้ำมันหอย
เติมวิตามินและเกลือแร่ให้ร่างกายด้วยเมนูผักหลากสี การทานผักเป็นประจำช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและผิวพรรณ
● วัตถุดิบ: บรอกโคลี, แครอท, ข้าวโพดอ่อน, เห็ดฟาง (หรือผักอื่นๆ ตามชอบ), กระเทียม, น้ำมันหอย
● วิธีทำ: ลวกผักเนื้อแข็งอย่างบรอกโคลีและแครอทพอสุกแล้วน็อคน้ำเย็น (เพื่อให้ผักกรอบและสีสวย) ตั้งกระทะเจียวกระเทียม ใส่ผักทั้งหมดลงไปผัด ปรุงรสด้วยน้ำมันหอย ซอสปรุงรส และน้ำตาลเล็กน้อย ผัดด้วยไฟแรงอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความกรอบของผัก เป็นเมนูเครื่องเคียงที่ขาดไม่ได้
5. ยำวุ้นเส้นหมูยอ
เอาใจสายแซ่บที่กลัวอ้วน ยำวุ้นเส้นเป็นเมนูไขมันต่ำ รสจัดจ้านช่วยเจริญอาหาร
● วัตถุดิบ: วุ้นเส้น, หมูยอ, หมูสับรวน, หอมหัวใหญ่, มะเขือเทศ, ขึ้นฉ่าย, พริกจินดา, น้ำปลา, มะนาว, น้ำตาลปี๊บ
● วิธีทำ: ลวกวุ้นเส้นและหมูยอให้สุก เตรียมน้ำยำโดยผสมพริก น้ำปลา มะนาว และน้ำตาลปี๊บ ชิมรสตามชอบ ใส่เครื่องที่ลวกไว้และผักสดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน เมนูนี้ทำง่ายมากและปรับรสชาติได้ตามใจชอบ เหมาะเป็นมื้อเย็นเบาๆ
เมนูเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ แต่ถ้าใครทำจนคล่องแล้วอยากอัปสกิลไปทำเมนูที่ซับซ้อนขึ้น หรือฝันอยากเปิดร้านจริงจัง แนะนำให้ลองหาผู้เชี่ยวชาญที่รับ สอนทำอาหาร หรือสมัคร คอร์สเรียนทำอาหาร เพื่อปูพื้นฐานสู่การ เรียนเชฟ มืออาชีพดูสักครั้ง รับรองว่าฝีมือคุณจะก้าวกระโดดแน่นอนครับ
อยากทำอาหารเก่งระดับเชฟ ต้องเริ่มจากตรงไหน?
สำหรับใครที่พอมีพื้นฐานแล้วเริ่มรู้สึกหลงใหลในศิลปะการทำอาหาร อยากจะอัปสกิลตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อทำเมนูที่ซับซ้อนกว่าเดิม เช่น อาหารยุโรป อาหารฟิวชัน หรือเบเกอรี่ หรือแม้กระทั่งฝันอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเอง การฝึกเองจากยูทูบอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป
การมองหา คอร์สเรียนทำอาหาร หรือลงสมัคร เรียนเชฟ อย่างจริงจัง จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคเชิงลึกที่ตำราทั่วไปไม่ได้บอก เช่น ศาสตร์การใช้มีด (Knife Skills), การคัดเลือกวัตถุดิบเกรดพรีเมียม, เทคนิคการใช้ความร้อน (Temperature Control), ไปจนถึงศิลปะการจัดจาน (Food Styling) ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้อาหารดูน่าทานระดับมืออาชีพ
มองหาคนสอนทำอาหาร ตัวต่อตัว หรือเรียนออนไลน์ หาได้ที่ Fastwork
ถ้าคุณอยากเรียนทำอาหารแต่ไม่มีเวลาไปเข้าคอร์สตามสถาบันแพงๆ หรืออยากได้คำปรึกษาเรื่องเมนูอาหารสำหรับเปิดร้านโดยเฉพาะ ลองเข้ามาหาตัวช่วยที่ Fastwork แหล่งรวมฟรีแลนซ์คุณภาพอันดับ 1 ของไทยดูสิครับ
ที่ Fastwork เรามีบริการจ้าง สอนทำอาหาร ทั้งแบบออนไลน์และตัวต่อตัว รวมถึงบริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจอาหารจากผู้เชี่ยวชาญ
● หลากหลายสไตล์: ไม่ว่าคุณจะอยากเรียนทำอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น หรือขนมหวาน ก็มีเชฟเฉพาะทางให้เลือกมากมาย
● เรียนแบบส่วนตัว (Private Class): สามารถจ้างเชฟมาสอนแบบตัวต่อตัว หรือสอนผ่านวิดีโอคอล ทำให้คุณซักถามเทคนิคต่างๆ ได้อย่างละเอียด ไม่ต้องเขินอาย
● ราคาจับต้องได้: มีเรทราคาให้เลือกตามงบประมาณ ตั้งแต่คอร์สทำอาหารง่ายๆ ไปจนถึงระดับมืออาชีพ
อย่าปล่อยให้ครัวที่บ้านเงียบเหงา ลองเข้ามาเลือกดูโปรไฟล์พี่ๆ ฟรีแลนซ์และเชฟมือโปรใน Fastwork วันนี้ เพื่ออัปสกิลเสน่ห์ปลายจวักของคุณ ให้ทุกมื้ออาหารเป็นมื้อพิเศษที่น่าจดจำครับ!