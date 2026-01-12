ชาวมาบไผ่เทใจเลือก “นิกร แซ่อึ้ง (น้ำพุ)” นั่งนายก อบต.มาบไผ่ นำทีมพัฒนาท้องถิ่น

เรียกได้ว่านอนมาเลยทีเดียวกับนายนิกร แซ่อึ้ง (น้ำพุ) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ล่าสุดได้รับความไว้วางใจจากประชาชนคนในพื้นที่ให้เข้ารับตำแหน่ง “นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในการนับคะแนนอย่างเป็นทางการในเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา
ต้องบอกเลยว่าด้วยผลงานในอดีต ความสามารถในการแก้ปัญหาจากบุคคลิกสายลุยเข้าถึงชุมชน พบปะคนในพื้นที่ ทำให้นายกฯพุ คนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงได้รับความไว้วางใจ และโอกาสจากประชาชนและผู้นำชุมชนหลายภาคส่วนยกระดับให้เข้ามาสานต่องานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อเนื่องในครั้งนี้
ถึงตรงนี้ชาวบ้านต่างส่งกำลังใจและแสดงความยินดี พร้อมคาดหวังว่า การทำงานภายใต้การนำของนายนิกรจะช่วยต่อยอดการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านคุณภาพชีวิต การบริการสาธารณะ และการขับเคลื่อนโครงการเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างต่อไป
และหวังว่านายกฯพุจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพาตำบลมาบไผ่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน