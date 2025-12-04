วไลยอลงกรณ์จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีจุดเทียนตั้งปณิธานอย่างสมพระเกียรติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีจุดเทียน ตั้งปณิธาน ประจำปีการศึกษา 2568 โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระลัญจกรส่วนพระองค์แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันราชภัฏ
ภายในงานประกอบด้วย พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร (องค์จำลอง) ออกจากที่ประดิษฐาน พิธีเจิมมงคลแก่ผู้นำนักศึกษา ผู้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร และขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร นักศึกษาใหม่จะเดินลอดซุ้มตราพระราชลัญจกร พิธีกล่าวถวายราชสดุดี พิธีมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมจุดเทียน และตั้งปณิธาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คำว่า ” ราชภัฏ ” มีความหมายว่า “คนของพระราชา” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสง่างาม สมภาคภูมิ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์