ตร.จัดพิธีสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568
วันนี้ (4 ธ.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อเวลา 08.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568 พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, รอง ผบ.ตร., จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.), ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช., ข้าราชการตำรวจ และคณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดพิธีต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ, พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ, พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรมีความผาสุกร่มเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงพระกรุณาพระราชทาน “ศาสตร์พระราชา” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข็มทิศแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวทางให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน