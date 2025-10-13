นายกฯ นำ ครม.วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568
วันนี้ (13 ตุลาคม 2568) เวลา 08.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ววางพวงมาลาจำนวน 2 พวง ในนามนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี จากนั้นถ่ายภาพหมู่