นายกฯ นำ ครม.วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568

วันนี้ (13 ตุลาคม 2568) เวลา 08.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ววางพวงมาลาจำนวน 2 พวง ในนามนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี จากนั้นถ่ายภาพหมู่

























