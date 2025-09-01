กาญจนบุรีแตก! แฟนบอลแห่ต้อนรับทัพช้างศึก ก่อนลุยคิงส์คัพ

กระแสฟีเวอร์ ทีมชาติไทย เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมสู้ศึก 𝗞𝗶𝗻𝗴'𝘀 𝗖𝘂𝗽 ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2568 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
โดยได้แวะสักการะศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่งมีแฟนบอลจำนวนมากเดินทางไปต้อนรับ เพื่อขอลายเซ็นต์และถ่ายรูปกับนักเตะที่ชื่นชอบ
สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 มีดังนี้
รอบรองชนะเลิศ อิรัก พบ ฮ่องกง วันที่ 4 กันยายน 2568 เวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
ไทย พบ ฟิจิ วันที่ 4 กันยายน 2568 เวลา 20.00 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
รอบชิงชนะเลิศ และ ชิงอันดับ 3 วันที่ 7 กันยายน 2568
เวลา 16.00 น. รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3
เวลา 20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
ถ่ายทอดสดทาง : ไทยรัฐทีวี HD32, BG SPORTS และ True Visions Now