พท.โชว์ผลงาน 2 ปีเป็นรบ. โวปีหน้าฟ้าใหม่กลับมาสานต่อนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตปชช.ให้ดีขึ้น

เพื่อไทยรวบรวมผลงาน 2 ปี เป็นรัฐบาล ประกาศปีหน้าฟ้าใหม่ เพื่อไทยจะกลับมา ขออาสาสานต่อนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
วันนี้ (11ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทยได้รวบรวมผลงานการเป็นรัฐบาลกว่าสองปีลงในโซเชียลมีเดียของพรรคทุกช่องทางโดยระบุว่า “กว่า 2 ปีการทำงานที่เพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาล
เป็น 2 ปีที่การทำนโยบายต้องกลับไปเริ่มต้นที่ผลักดันกฎหมาย จัดโครงสร้างการทำงาน ฝ่าแรงต้านจากหลายภาคส่วนที่มองว่าเรา ‘ทำไม่ได้’
และนี่คือผลงานนโยบายจากพรรคเพื่อไทยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ที่เราชาวพรรคเพื่อไทยเดินหน้าต่อไม่หยุดเพื่อชาวไทยทุกคน
ปีหน้าฟ้าใหม่ เพื่อไทยจะกลับมา และเราจะขออาสาสานต่อนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป
#เพื่อไทยทำได้ #เลือกตั้ง2569 ”