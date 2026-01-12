ฟาดแรง! "ธิษะณา" ฉะ "อนุทิน" ปมแชร์รูปคู่พลเอกชาติชาย ลั่นคุณปู่ไม่สนับสนุนคนแบบนี้

กลายเป็นดราม่าร้อนหลัง 'แก้วตา ธิษะณา ชุณหะวัณ' หลานสาวแท้ๆ ของพลเอกชาติชาย ออกโรงโพสต์เดือดถึง 'อนุทิน ชาญวีรกูล' หลังแชร์ภาพความทรงจำวัยเด็กคู่กับอดีตนายกฯ คนที่ 17 ชี้เป็นการเคลมที่ไม่เหมาะสม และยืนยันชัดเจนคุณปู่ไม่มีทางสนับสนุนนักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนท่ามกลางวิกฤตของประชาชน
จากกรณี ก่อนหน้านี้ นายกฯ อนุทิน แชร์โมเมนต์วัยเด็กถูกโอบไหล่โดย "น้าชาติ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ" อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 17 รำลึกอดีตในฐานะผู้นำรุ่นหลาน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ม.ค. เฟซบุ๊ก "ธิษะณา ชุณหะวัณ" อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 2 สังกัดพรรคประชาชน หลานสาวของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับรูปของ นายกฯ อนุทิน ที่โพสต์ไว้เมื่อวันเด็กที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"คิดว่าไม่เหมาะสมนะคะคนเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถออกมาพูดอะไรได้ไม่ควรจะนำไปเคลมเหมือนกับว่าสนับสนุนตนเองทั้งๆที่ตอนนั้นนายอนุทินยังเป็นแค่เด็ก คุณปู่เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าและสร้างสันติภาพในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
คุณปู่ไม่มีทางสนับสนุนคนเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนในขณะประเทศอยู่ในวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 และใช้สงครามเอื้อผลประโยชน์ส่วนตนในการปลุกกระแสชาตินิยมใช้ศพคน ศพทหารมาหาเสียง หลายคนบอกว่าดิฉันทำเพื่อหาเสียง บอกชัดๆนะคะดิฉันไม่ได้ลงการเมืองและไม่คิดจะลงรอบนี้ค่ะถึงแม้จะมีคำเชิญชวนจากหลายพรรค เพราะฉะนั้นคนที่ทำเพื่อคะแนนเสียงไม่ใช่ดิฉันแน่นอนค่ะดิฉันไม่เคยหากินกับครอบครัว สิ่งที่กระทำทั้งหมดมาจากความรู้ความสามารถและความพยายามส่วนตัวทั้งสิ้น"
