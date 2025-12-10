Nothing เปิดตัว Phone (3a) Community Edition ฉบับดีไซน์โดยแฟนคลับ ลุยระดมทุน 5 ล้านดอลล์เน้น AI

น็อตติง (Nothing) แบรนด์สมาร์ทโฟนสัญชาติอังกฤษเปิดโมเดลธุรกิจใหม่ ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ครบวงจร พร้อมเปิดให้ลงทุนในราคาเดียวกับนักลงทุนสถาบันการเงินรายใหญ่ สะท้อนกลยุทธ์เปลี่ยนผ่านสู่ระบบปฏิบัติการ AI
***ดึงชุมชนมีส่วนร่วม
Nothing บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัญชาติอังกฤษ เปิดตัว Phone (3a) Community Edition เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ในฐานะสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษที่ออกแบบโดยคอมมูนิตี้ผู้ใช้งานจริงทั่วโลก ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนกลยุทธ์ใหม่ของแบรนด์ที่มุ่งลบเส้นแบ่งระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิต พร้อมขยายโมเดลธุรกิจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางบริษัท
Nothing ชี้ว่าโครงการ Community Edition ปี 2025 นี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยมีนักสร้างสรรค์ส่งผลงานเข้าร่วมมากกว่า 700 ชิ้น ครอบคลุมทั้งดีไซน์ตัวเครื่อง ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เสริม และแผนการตลาด โดยผู้ชนะทั้ง 4 ทีม ได้แก่ Emre Kayganacl (ดีไซน์ตัวเครื่อง), Ambrogio Tacconi และ Louis Aymond (อุปกรณ์เสริม), Jad Zock (ล็อคสกรีนและวอลเปเปอร์) และ Sushruta Sarkar (แคมเปญการตลาด) ได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานของ Nothing ที่กรุงลอนดอน เพื่อพัฒนาแนวคิดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์จริง
สำหรับอิดิชันปี 2024 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัล iF Design Gold Award ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลออกแบบระดับสากลที่ยิ่งใหญ่ ส่งผลให้โครงการในปีนี้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก
***ชวนชุมชนบริหาร-ลงทุน
นอกจากการร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว Nothing ยังเปิดตัวโครงการ Community Board Observer ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งของคอมมูนิตี้ เพื่อนำมุมมองของผู้ใช้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีบทบาทในการกำหนดทิศทางธุรกิจ
ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ การระดมทุนจากคอมมูนิตี้มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในราคาประเมินมูลค่า Series C ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเปิดให้ผู้สนับสนุนสามารถเข้าลงทุนในราคาต่อหุ้นเดียวกับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นการทำลายกำแพงระหว่างนักลงทุนรายย่อยกับสถาบันที่หาได้ยากในวงการเทคโนโลยี
***เปลี่ยนผ่านสู่ระบบปฏิบัติการ AI
รอบระดมทุนครั้งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของ Nothing จากการเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ มาสู่การพัฒนาระบบปฏิบัติการที่มี AI เป็นแกนหลัก แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เชื่อว่าอนาคตของเทคโนโลยีส่วนบุคคลควรถูกสร้างขึ้นโดยมีผู้ใช้งานเป็นผู้ร่วมกำหนด
กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับเทรนด์ของอุตสาหกรรมที่ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนหลายรายกำลังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศซอฟต์แวร์และ AI มากกว่าฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
สำหรับ Phone (3a) Community Edition นำเสนอดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากความสุนทรีย์ของเทคโนโลยียุค 90-2000 ผสมผสานกับเอกลักษณ์แห่งอนาคตของ Nothing โดยใช้สีสันที่ให้ความรู้สึกหวนรำลึกถึงอดีตคล้ายเครื่องเล่นเกม
อุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้เป็นลูกเต๋า (Dice) ที่ออกแบบด้วยฟอนต์ Ndot 55 อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ส่วนซอฟต์แวร์มาพร้อมหน้าปัดนาฬิกาที่กำหนดเองได้ใช้ฟอนต์หลายระดับน้ำหนัก เพื่อลดความรกทางสายตา พร้อมวอลเปเปอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 4 เวอร์ชั่น
ในส่วนตลาดไทย Phone (3a) Community Edition ความจุ 256 GB จะมีจำหน่ายเพียง 20 เครื่อง จากทั้งหมด 1,000 เครื่องทั่วโลก ราคา 14,499 บาท วางจำหน่ายที่ Nothing Store One Bangkok วันที่ 14 ธันวาคม ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ nothing.tech
สำหรับ Nothing ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2020 ปัจจุบันมียอดขายอุปกรณ์รวมกว่า 10 ล้านชิ้น และสร้างรายได้สะสมกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมคอมมูนิตี้ผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 3 ล้านคน กลยุทธ์ Community-first อาจกลายเป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาดสมาร์ทโฟนที่มีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ก็ได้.