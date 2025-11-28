ทิสโก้ เปิดตัวแคมเปญ “Family First” ชูแนวคิด “ครอบครัวเรา...ไม่ธรรมดา”

ทิสโก้ เปิดตัวแคมเปญ “Family First” ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวเรา...ไม่ธรรมดา” จุดประกายให้ครอบครัวไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนรับมือความเสี่ยงในยุคเศรษฐกิจผันผวน ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันภัย 3 กลุ่มหลัก “Save ทรัพย์สิน - Save ความเสี่ยง - Save ความฝัน” ภายใต้บริการ Open Architecture ที่คัดสรรจาก 15 บริษัทพันธมิตรชั้นนำ เพื่อให้ทุกครอบครัวเข้าถึงความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุด
นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มทิสโก้ เปิดเผยว่า ในยุคที่เศรษฐกิจเต็มไปด้วยความผันผวนและไม่แน่นอน “ผลิตภัณฑ์ประกันภัย” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง และสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคนไทยยังมีการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากสิทธิประกันสังคมในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค โดยข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทยระบุว่า คนไทยมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเฉลี่ยเพียง 0.37 ฉบับต่อคน หรือคิดเป็นประมาณ 38–39% ของจำนวนประชากรทั้งหมด
ในด้านประกันวินาศภัย แม้จะมีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่การทำประกันภัยภาคสมัครใจที่คุ้มครองทรัพย์สินยังอยู่ในระดับต่ำ โดยมีเพียง 11.8 ล้านคัน หรือคิดเป็นประมาณ 26.11% ของรถยนต์ที่จดทะเบียนทั้งหมดที่ทำประกันภาคสมัครใจ ขณะที่ในกลุ่มที่อยู่อาศัย ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนที่อยู่อาศัยประมาณ 29.1 ล้านหลัง แต่ในจำนวนนี้มีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยประมาณ 3.01 ล้านกรมธรรม์ หรือคิดเป็น 10.44% จากจำนวนบ้านทั้งหมด สะท้อนถึงช่องว่างในการวางแผนความมั่นคงทางการเงินของคนไทยที่ยังต้องได้รับการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น
กลุ่มทิสโก้ โดยบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าใจและตระหนักถึงการวางแผนชีวิตอย่างรอบด้าน ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “Family First” ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวเรา...ไม่ธรรมดา” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมการวางแผนรับมือความเสี่ยงในครอบครัวไทย และการดูแลคนที่รักผ่านผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกครอบครัว โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ซีรีส์หลัก เพื่อให้การวางแผนชีวิตเป็นเรื่องง่ายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ได้แก่
1.Save ทรัพย์สิน : ปกป้องทรัพย์สินอันมีค่า เช่น รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บ้าน และของใช้ภายในบ้าน
2.Save ความเสี่ยง : เน้นความคุ้มครองด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง และการเดินทาง เพื่อรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างมั่นใจ
3.Save ความฝัน : สนับสนุนการวางแผนทางการเงินระยะสั้น และระยะยาว ส่งเสริมการสร้างวินัยในการออม และการเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณ
ภายใต้บริการ Open Architecture ทิสโก้เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยในแต่ละกลุ่มได้อย่างสะดวกครบในจุดเดียว แบบ One Stop Service ด้วยความร่วมมือกับบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยชั้นนำกว่า 15 บริษัท ทิสโก้จึงสามารถคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและคุ้มค่าให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับทางเลือกที่หลากหลายและตรงกับความต้องการ พร้อมกันนี้ยังมีบริการหลังการขายจากทีม Customer Care ที่ดูแลการเคลมและติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกกรมธรรม์ได้รับการดูแลตลอดอายุสัญญา
นางกุสุมา กล่าวว่า “ทิสโก้เชื่อว่า “ผลิตภัณฑ์ประกันภัย” ไม่ใช่แค่เครื่องมือทางการเงิน แต่คือการแสดงออกถึงความรักและความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัว เพื่อให้ทุกความฝันและทุกช่วงเวลาของชีวิตดำเนินไปอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ ซึ่งแคมเปญ Family First ที่มีจุดแข็งของบริการ Open Architecture จึงตอบโจทย์ดังกล่าวนี้ได้อย่างดี ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากบริษัทชั้นนำ พร้อมให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และดูแลหลังการขายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การวางแผนความคุ้มครองเป็นเรื่องง่าย เข้าถึงได้ และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทุกครอบครัว”
นอกจากนี้ ทิสโก้ยังจัดกิจกรรมเพื่อมอบความสนุกและสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า ผ่านกิจกรรมออนไลน์ ได้แก่
1. กิจกรรม “ศุกร์นี้มี Shield” บน Facebook Page: TISCO Insure ทุกวันศุกร์ร่วมสนุก รับคูปองส่วนลดและสิทธิพิเศษจากประกันภัยสุดคุ้ม * เฉพาะแฟนเพจเท่านั้น!
2. กิจกรรม “เกมวัดเกราะ by TISCO Insure” ให้คุณวิเคราะห์ “เกราะความเสี่ยง” ของตัวเองด้วย AI พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษ! เพียงร่วมกิจกรรมและส่งผลวิเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญ รับฟรี! กระบอกน้ำเก็บความเย็น Custom ลายพิเศษ กติกา โดยทีมงานจะสกรีนชื่อของคุณลงบนแก้วให้แบบไม่ซ้ำใคร! จำกัดเพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น ทั้งนี้ หากสิทธิ์เต็มจะมีวอลล์เปเปอร์มงคลเสริมดวงการเงินแจกให้ทุกท่านจนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรม สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดเวลา 23.59 น. หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด**
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญ “Family First ครอบครัวเรา ไม่ธรรมดา” ได้ที่ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด โทร.02-633-6069 หรือ Line @TISCOInsure หรือศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเบื้องต้นที่ https://link.tiscoinsure.com/cxPvnL
เงื่อนไขกิจกรรม
*กิจกรรม “ศุกร์นี้มี Shield” เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และรายละเอียดในแต่ละสัปดาห์อาจแตกต่างกัน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page: TISCO Insure
**กิจกรรม “เกมวัดเกราะ by TISCO Insure” ต้องเล่นเกมและแจ้งเข้าร่วมผ่าน LINE TISCO Insure ระหว่างวันนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบ จำกัดสิทธิ์ 100 ท่านแรก ที่แชร์ผลลัพธ์ตามลำดับวันและเวลา จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่าน ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเป็นเงินสด พนักงานในกลุ่มทิสโก้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กิจกรรมนี้จัดโดย บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด