สำนักงาน คปภ. จับมืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังถ่ายทอดแนวคิด “ชีวิตดี..ต้องมีแผน” ในงานเสวนา “InSuerFluencer : อินฟลูฯ เล่าประกัน” ส่งเสริมความรู้ประกันภัยสู่คนรุ่นใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเวทีขับเคลื่อนความรู้ด้านประกันภัยในรูปแบบใหม่ ผ่านงานเสวนา “InSuerFluencer : อินฟลูฯ เล่าประกัน” ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดี..ต้องมีแผน” เพื่อสะท้อนบทบาทของสำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบบประกันภัยของประเทศ ที่เดินหน้าผลักดันนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
ภายในงานมีการจัดเสวนาซึ่งเป็นไฮไลต์สำคัญของงาน ในหัวข้อ “ชีวิตดี.. ต้องมีแผน” โดยมีนายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ. ร่วมพูดคุยกับ Influencer ทั้ง 6 ท่าน ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ด้านการวางแผนชีวิตในหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยอย่างรอบด้าน ได้แก่ ป้าตือ–สมบัษร ถิระสาโรช ถ่ายทอดแนวทางการวางแผนชีวิตวัยเกษียณ และสิทธิประกันภัยที่ผู้สูงอายุต้องรู้ ตลอดจนการใช้ประกันชีวิตและประกันโรคร้ายแรงเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคง หมอเจี๊ยบ–ลลนา ก้องธรนินทร์ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่ง พร้อมประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับสุขภาพ การวางแผนประกันสุขภาพ ประกันทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย และประกันภัยสัตว์เลี้ยง คุณต้นหอม–ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ และ คุณรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ลุยกิจกรรม รวมถึงการวางแผนประกันภัยสำหรับเด็กและการส่งต่อมรดกเพื่อดูแลครอบครัวในอนาคต คุณพอล–ภัทรพล ศิลปาจารย์ นำเสนอแนวคิดการวางแผนทางการเงินร่วมกับประกันภัย เช่น ประกันชีวิตบำนาญ และประกันชีวิตควบการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว คุณนิว–ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ ถ่ายทอดแนวคิดประกันภัยยุคดิจิทัล การประกันภัยไซเบอร์ และการประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ดำเนินรายการเสวนา โดย คุณโบ ธนากร ชินกูล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเด็นด้านประกันภัยให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงผู้ฟังทุกช่วงวัย โดยช่วงท้ายของการเสวนา เลขาธิการ คปภ. ได้สรุปประเด็นสำคัญจากทุกมุมมองที่ Influencer ทั้ง 6 ท่านได้ร่วมถ่ายทอด พร้อมเน้นย้ำว่า “การวางแผนชีวิตโดยใช้ประกันภัยให้ถูกต้อง เหมาะสม และทันยุคสมัย” คือกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนในทุกช่วงวัย
นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. ยังฝากถึงผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยฉบับแรก โดยควรคำนึงถึง ความคุ้มครองที่เหมาะสม และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อให้ประกันภัยเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนในระยะยาว สำหรับผู้ที่มีประกันภัยอยู่แล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยของตนเองผ่านแพลตฟอร์ม “คปภ. รอบรู้” ผ่าน LINE OA และแอป “OIC Connect” ซึ่งเป็นช่องทางดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ทำประกันภัยสามารถดูความคุ้มครองของทุกกรมธรรม์ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบกรมธรรม์ได้ในที่เดียว ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย พร้อมบริการแจ้งเตือนและข้อมูลสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน รวมทั้งยังได้พัฒนาแพลตฟอร์ม OIC Gateway เป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านประกันภัยแบบ Real-time ผ่านมาตรฐาน API ของสำนักงาน คปภ. โดยสามารถเชื่อมต่อกับแอปภาครัฐของรัฐบาล ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความคุ้มครองได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามมาตรฐานด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน คปภ. มุ่งพัฒนาวิธีการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย กระชับ และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ เพื่อทำให้เรื่องประกันภัยที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่องซับซ้อน ให้กลายเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้วางแผนชีวิตได้จริง ทั้งด้านสุขภาพ การเงิน และการบริหารความเสี่ยงในทุกช่วงวัย งานเสวนาครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการใช้พลังของ Influencer เป็นสะพานเชื่อมให้ประชาชนเห็นว่าประกันภัยคือเครื่องมือสำคัญในการจัดการความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงระยะยาวของชีวิต ผ่านการนำเสนอเรื่องประกันภัยในภาษาที่เข้าถึงง่ายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม สะท้อนบทบาทเชิงรุกของสำนักงาน คปภ. ในการนำประกันภัยเข้าใกล้คนรุ่นใหม่มากขึ้น พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของ ทั้งนี้ การเสวนาครั้งนี้ครบทั้งความสนุกและสาระ ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงาน คปภ. ทุกแพลตฟอร์ม