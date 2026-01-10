จากเด็กในวันนั้นสู่นายกฯ วันนี้! "อนุทิน" อวดภาพหาดูยากคู่ "น้าชาติ" ก่อนเจอชาวเน็ตเขมรบุกคอมเมนต์ถล่ม

เปิดภาพหาดูยาก! นายกฯ อนุทิน แชร์โมเมนต์วัยเด็กโอบไหล่โดย "น้าชาติ" อดีตนายกฯ ผู้ล่วงลับ หวังรำลึกอดีตในฐานะผู้นำรุ่นหลาน แต่กลับเกิดกระแสพลิกผัน เมื่อชาวเน็ตกัมพูชาแห่เข้าคอมเมนต์ตำหนิสนั่นเฟซบุ๊กจนกลายเป็นไวรัลร้อนแรง
กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลทันที โดยในวันนี้ (10 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย ได้ออกมาโพสต์รูปภาพบนเฟซบุ๊กส่วนตัวแชร์ภาพความทรงจำสุดพิเศษ ซึ่งเป็นภาพถ่ายในวัยเด็กของตนเองคู่กับรัฐบุรุษและอดีตผู้นำคนสำคัญของไทย
ภาพดังกล่าวถูกแชร์ต่อมาจากบันทึกความทรงจำเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2021 เผยให้เห็นภาพของนายอนุทินในวัยเยาว์ ยืนเคียงข้างกับ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 17 โดยในภาพ "น้าชาติ" อยู่ในชุดสูทสากลใบหน้ายิ้มแย้มและใช้มือโอบไหล่นายอนุทินอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ พบว่าโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนเขมร ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคนเขมรส่วนใหญ่เข้ามาคอมเมนต์ตำหนินายกรัฐมนตรีของไทยรายนี้จำนวนมาก