ดราม่ารับรถท่าเรือ Omoda & Jaecoo แก้ทางตันส่งมอบช้า แต่ลูกค้าผวาได้รถไม่ได้ตรวจสภาพ

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อ Omoda & Jaecoo Thailand แก้ปัญหาการส่งมอบ Jaecoo 5 EV ล่าช้า ด้วยการผุดไอเดียให้ลูกค้ายอมลำบากเดินทางไปรับรถเองถึงยาร์ดจอดรถท่าเรือแหลมฉบัง แลกกับค่าเดินทางและที่พัก ท่ามกลางเสียงวิจารณ์สนั่น "นี่คือการผลักภาระให้ผู้บริโภคหรือไม่?" และรถที่รับไปนั้นผ่านการตรวจสอบสภาพ (PDI) ตามมาตรฐานสากลแล้วหรือยัง?
เร่งส่งมอบให้ทันเส้นตาย EV 3.5 จนเกิด "จุดเปลี่ยน" ที่น่ากังขา
จากยอดจองถล่มทลายกว่า 7,000 คันในงาน Motor Expo 2568 ทำให้ Omoda & Jaecoo ตกอยู่ในสภาวะคอขวด ไม่สามารถส่งมอบรถ JAECOO 5 EV ได้ตามกำหนด ซึ่งมีเส้นตายสำคัญคือวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิเงินสนับสนุนเต็มจำนวนจากมาตรการ EV 3.5 ล่าสุด ทางค่ายได้ออกประกาศ "แก้ปัญหา" ในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิด
-ให้ลูกค้าไปรับรถเอง: ณ ยาร์ดแหลมฉบัง จ.ชลบุรี (28-30 ธ.ค. 68)
-ข้อเสนอพิเศษ: ออกค่าเดินทางและค่าโรงแรมให้สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
-เงื่อนไข: ต้องชำระเงินดาวน์หรือจ่ายสดเต็มจำนวนให้เรียบร้อยก่อน
รับรถที่ท่าเรือ... ตลกแต่ไม่ขำ? ปัญหาที่มากกว่าความสะดวกสบาย
แม้ดูเหมือนจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบ แต่ในมุมมองของผู้บริโภคและกูรูยานยนต์ กลับพบความผิดปกติที่น่ากังวลหลายประการ
1.ขั้นตอน PDI ที่หายไป: ปกติรถยนต์ทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด (Pre-Delivery Inspection) ที่โชว์รูมโดยช่างผู้ชำนาญการก่อนถึงมือลูกค้า การให้ไปรับรถที่ท่าเรือซึ่งเป็นจุดพักรถ (Yard) ทำให้เกิดคำถามว่า "รถเหล่านั้นได้รับการตรวจสอบความพร้อม 100% แล้วหรือไม่?" หากขับออกมาแล้วพบปัญหา ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายแบกรถกลับไปแก้ที่ดีลเลอร์เองหรือไม่?
2.ผลักภาระทางการเงิน: ลูกค้าที่รับรถไม่ทันปีนี้ หากต้องการรักษาราคาเดิม (ที่ไม่ปรับเพิ่ม 40,000 บาท) กลับถูกบังคับให้จ่ายเงินดาวน์เพิ่มเป็น 10% ทั้งที่เป็นความล่าช้าจากฝั่งแบรนด์เอง
3.เสียเปรียบเรื่อง Warranty และประกันภัย: มีรายงานว่าการคุ้มครองและประกันภัยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 ทันที แม้ลูกค้าจะยังไม่ได้รับตัวรถจริงก็ตาม
การรับรถที่ท่าเรือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะโชว์รูมควรเป็นที่ส่งมอบความประทับใจและความมั่นใจ ไม่ใช่ให้ลูกค้าไปเดินหารถเองในลานจอดท่ามกลางคำถามเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถ
บทเรียนราคาแพงของค่ายรถน้องใหม่
แม้ผู้บริหารจะออกมายืนยันว่าพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ แต่นี่คือบทเรียนสำคัญในการบริหารจัดการยอดขายให้สอดคล้องกับศักยภาพการขนส่ง การเร่งระบายรถเพื่อรักษาสิทธิตามมาตรการรัฐเป็นเรื่องดี แต่ต้องไม่ "ลดหย่อน" มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพที่ลูกค้าควรได้รับ
สุดท้ายแล้ว ลูกค้าที่ยอมเดินทางไปแหลมฉบังจะได้ "รถที่สมบูรณ์" หรือได้ "ภาระเพิ่ม" คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดในช่วงสิ้นปีนี้