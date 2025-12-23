สะเทือนใจ! คุณย่าชาวจีนวัย 103 ปี นอนกอดหมอนแต่งงานก่อนสิ้นลม หลังรอคอยสามีมากว่า 80 ปี

คิดถึงจวบจนลมหายใจสุดท้าย! คุณย่า "ตู้หู่เจิน" วัย 103 ปี ผู้เฝ้าคอยการกลับมาของสามีมากว่า 8 ทศวรรษ ได้เสียชีวิตลงที่บ้านพักในมณฑลกุ้ยโจว เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ของปีนี้ โดยในวาระสุดท้าย คุณย่าก็ยังคงกอดของแทนใจ ซึ่งเป็นปลอกหมอนเก่าที่ใช้ในงานแต่งงานเมื่อปี 1940 เอาไว้อย่างแนบแน่น
ตามรายงาน คุณย่าตู้มีอายุมากกว่า "หวงจวิ้นฟู" ผู้เป็นสามี 3 ปี หลังจากแต่งงานได้ไม่นาน คุณปู่หวงก็ได้เข้าร่วมกองทัพ ไปเป็นทหารออกรบรับใช้ชาติ และไม่ได้กลับบ้านเลย แม้คุณย่าตู้จะตั้งครรภ์และคลอดลูกชายของพวกเขาออกมาก็ตาม
กระทั่งปี 1944 แม่ของคุณปู่หวงเสียชีวิต คุณปู่ก็ได้เดินทางกลับมาร่วมงานศพ และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่คุณปู่หวงได้เห็นหน้าลูกชายของเขา
หลังจากจัดการงานศพเสร็จสิ้น คุณปู่หวงก็ออกจากบ้านไปปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง และไม่ได้กลับมาอีกนับแต่นั้นมา
จดหมายฉบับสุดท้ายที่คุณย่าตู้ได้รับ ถูกเขียนเมื่อวันที่ 15 ม.ค.1952 “สำหรับการศึกษาของฟาชาง (ลูกชาย) ไม่ว่าครอบครัวจะลำบากยากจนขนาดไหน คุณควรให้เขาให้ความสำคัญกับการเรียนเป็นอันดับแรก ผมหวังว่าคุณจะเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และสนับสนุนให้เขาได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น...แล้วเราจะได้พบกันอีกแน่นอน”
ในช่วงที่สามีไม่อยู่ คุณย่าตู้ได้ทำหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวด้วยการทำไร่ทำนาในตอนกลางวัน และสานรองเท้าแตะจากฟางและผ้าในเวลากลางคืน
ที่ผ่านมา คุณย่าตู้ปฏิเสธการแต่งงานใหม่มาโดยตลอด โดยกล่าวว่า “ถ้าวันหนึ่งปู่หวงกลับมาล่ะ?”
รายงานระบุว่า ในช่วงปลายปี 1970 ลูกชายของคุณย่าตู้ได้กลายมาเป็นครูโรงเรียนมัธยมต้น หลังจากแข่งขันกับผู้สมัครอีกหลายร้อยคน ก่อนที่จะเสียชีวิตในปี 2022
หลานสาวของคุณย่าตู้เผยว่า "คุณย่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และใช้ชีวิตมาอย่างลำบาก แต่ก็มองโลกในแง่ดีเสมอ” พร้อมเสริมว่า “คุณย่าบอกกับคุณพ่อและพี่น้องของเธอให้ตั้งใจเรียน พอโตขึ้นก็ต้องทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคม”
ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวต่างช่วยคุณย่าตู้ตามหาคุณปู่หวงมาโดยตลอด พวกเขาพยายามทุกวิถีทาง ทั้งการลงประกาศในหนังสือพิมพ์และการว่าจ้างหน่วยงานต่างประเทศ แต่ก็ไร้วี่แวว โดยเบาะแสจากเอกสารจากหน่วยงานราชการ ซึ่งดูแลเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเล ระบุเพียงว่า ปู่หวงได้ย้ายไปอยู่ที่มาเลเซียในปี 1950 ก่อนที่จะย้ายไปสิงคโปร์ในอีกหลายปีต่อมา
อย่างไรก็ตาม ถึงคุณย่าตู้จะจากไป แต่พวกเขาก็จะยังคงตามหาคุณปู่หวงต่อไป โดยหวังว่าจะทำความปรารถนาของคุณย่าตู้ให้เป็นจริงในสักวัน
ที่มา : Chinese woman, 103, dies after 80-year wait for husband who worked in Malaysia and Singapore (SCMP)