อุทาหรณ์ร้านอาหารโดนฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องดื่ม "หวังเหล่าจี๋" ปรับอ่วม เตือนทุกร้านเช็กสินค้าในร้านด่วน

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวฉงชิ่งแชร์ประสบการณ์จุกรับปี 2026 หลังถูกทนายตัวแทนลิขสิทธิ์เครื่องดื่มสมุนไพรจีนชื่อดัง "หวังเหล่าจี๋" บุกฟ้องถึงร้าน เหตุขายสินค้าไม่ตรงตามเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในไทย เผยโดนเรียกค่าปรับหลักหมื่นถึงแสน ย้ำ "ผิดเป็นครู" เตรียมฟ้องกลับซัปพลายเออร์ย่านเยาวราชต่อ
วันนี้ (11 ม.ค.) เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Chalermpol Sirichotiwong" เจ้าของร้านอาหารจีนชื่อดัง โพสต์ระบายความในใจเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร หลังจากต้องเผชิญกับคดีความละเมิดเครื่องหมายการค้าอย่างไม่ตั้งใจตั้งแต่วันต้นปี จุดเริ่มต้นจาก "กระป๋องแดง" ที่คุ้นเคย เผยว่าร้านของเขาเปิดมาตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบันปี 2026 โดยมีการสั่งเครื่องดื่มสมุนไพรจีน "หวังเหล่าจี๋" (Wang Lao Ji) มาขายเป็นปกติผ่านตัวแทนจำหน่ายย่านเยาวราช แม้จะสังเกตเห็นว่าบรรจุภัณฑ์ในแต่ละรอบมีความแตกต่างกันบ้าง เช่น บางรอบมีภาษาไทย บางรอบมีแต่ภาษาจีน แต่ก็ไม่ได้เอะใจเพราะขายมานานหลายปี
แต่เหตุการณ์พลิกผันเมื่อมีสายตรงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าร้านกำลังถูกฟ้องร้องข้อหาขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และผิดกฎหมายเครื่องหมายการค้า โดยระบุว่าสินค้าที่วางขายเป็นสินค้าหนีภาษีและไม่ใช่แบบที่ได้รับอนุญาตจากตัวแทนลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องในประเทศไทย (ซึ่งปัจจุบันมีข้อพิพาทและคำตัดสินเรื่องสิทธิการผลิตระหว่างเจ้าของสิทธิจากจีนและมาเลเซีย) โดยตนเองต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่และเจรจากับทนายฝั่งผู้เสียหาย ซึ่งมีการเรียกค่าเสียหายในจำนวนที่ค่อนข้างสูง โดยอ้างอิงบทลงโทษทางอาญา จำคุกสูงสุด 3 ปี หรือปรับสูงสุด 300,000 บาท
หลังการเจรจาอย่างเคร่งเครียดและการขอความเมตตาเนื่องจากยอดขายไม่ได้สูงมาก สุดท้ายตัดสินใจยอมรับผิดและจ่ายเงินค่าปรับตามที่ตกลงกันเพื่อถอนฟ้อง พร้อมฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการรายอื่นๆ
1. ตรวจสอบสินค้าให้ละเอียด: ต้องมี อย. และเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย
2. ระวังสินค้าจากซัปพลายเออร์: แม้จะเป็นเจ้าเก่าที่ขายกันมานาน ก็อาจนำสินค้าที่ไม่ถูกต้องมาส่งให้ได้
3. เตือนเพื่อนร่วมอาชีพ: ใครที่ขาย "หวังเหล่าจี๋" อยู่ ให้รีบตรวจสอบว่ารับมาจากตัวแทนที่ถูกต้องหรือไม่ หากไม่แน่ใจควรหยุดขายทันทีเพื่อป้องกันการถูกล่อซื้อและฟ้องร้อง
พร้อมทิ้งท้ายระบุว่า ขั้นตอนต่อไปเตรียมดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดกับบริษัทซัปพลายเออร์ย่านเยาวราชที่นำสินค้าดังกล่าวมาส่งให้ร้าน เพื่อขอความเป็นธรรมคืนให้กับตนเอง