เจ้าของร้านยำเผยประสบการณ์ลูกค้าร้องเรียน พบหลักฐานเป็นอดีตลูกน้อง 3 คนรวมหัวแกล้ง (ชมคลิป)

เหตุจากออเดอร์ผิดพลาด กลายเป็นดรามาร้องเรียน แม่ค้าร้านยำออกมาเปิดไทม์ไลน์ละเอียด ยืนยันมีหลักฐานเสียงครบ ก่อนพบข้อมูลผู้ร้องเรียนเป็นอดีตลูกน้อง พร้อมย้ำให้โอกาสหากขอโทษด้วยความจริงใจ
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อแม่ค้าร้านยำในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์การรับมือกับลูกค้าร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ก่อนพบข้อมูลภายหลังว่าผู้ร้องเรียนเป็นอดีตลูกน้องของร้าน
เจ้าของร้าน “เจ๊มิ้ง โคตรยำบางบ่อ” ระบุว่า เหตุการณ์เริ่มจากออเดอร์ที่มีความผิดปกติ ลูกค้าสั่ง “ยำมาม่า” และขอเปลี่ยนผักชีเป็นหอมเจียว ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูงกว่า แต่ไม่ได้กดสั่งเพิ่มในระบบ ต่อมายังขอเปลี่ยนเมนูเป็นยำทะเล ซึ่งตามเงื่อนไขต้องชำระเงินเพิ่ม หากไม่เพิ่มจะใส่เพียงกุ้งและหมึกเท่านั้น
นอกจากนี้ ลูกค้ายังร้องเรียนว่าอาหารไม่มีแมงกะพรุน ทั้งที่วัตถุดิบดังกล่าวหมด และไม่ได้มีการสั่งเพิ่มอย่างถูกต้อง ก่อนโทรศัพท์เข้ามาคอมเพลนด้วยน้ำเสียงแข็ง ทำให้พนักงานของร้านเกิดความกดดัน
เจ้าของร้านเผยว่า ในวันเกิดเหตุ ตนเองอยู่หน้าร้านและได้ยินบทสนทนาทั้งหมด พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างการโทร.มีเสียงกระซิบคล้ายมีบุคคลอื่นแนะนำให้ลูกค้าพูดเพื่อให้ทางร้านส่งอาหารใหม่ เมื่อร้านเสนอเปลี่ยนสินค้า ลูกค้ากลับแจ้งว่าได้กินอาหารเดิมไปแล้ว ไม่สามารถนำมาคืนได้ ทำให้ทางร้านรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในประเด็นการขอเพิ่มหอมเจียวในเมนูยำคอหมูทอด เจ้าของร้านชี้แจงว่า หากเป็นการสั่งเพิ่มต้องมีการชำระเงินเพิ่มตามระบบ แต่หากเป็นกรณีเคลม ทางร้านมองว่าการเพิ่มหอมเจียวเล็กน้อยก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเมนูใหม่ทั้งกล่อง
ต่อมาทางร้านตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและพบว่าผู้ร้องเรียนเป็นอดีตลูกน้อง ซึ่งเคยทำงานในร้านอาหารมาก่อนและควรเข้าใจขั้นตอนการสั่งงานและการแก้ไขปัญหา เจ้าของร้านตั้งข้อสังเกตว่า หากมีเจตนาดี สามารถพูดคุยกันตรงไปตรงมาโดยไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์หรือกดดันพนักงาน
เหตุการณ์ดังกล่าวบานปลายจนเกิดกระแสในโซเชียล ก่อนที่ผู้ปกครองของอดีตลูกน้องและเด็กที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาขอโทษด้วยความจริงใจ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ปกครองอีกฝ่ายไม่พอใจต่อการโพสต์ของร้าน จนเกิดการโต้เถียงกัน ทำให้ทางร้านตัดสินใจแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
เจ้าของร้านยืนยันว่าการแจ้งความมีขึ้นเพื่อปกป้องพนักงาน พร้อมระบุว่าทางร้านมีการบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ทุกครั้ง และพร้อมให้โอกาสหากมีการสำนึกผิดและขอโทษอย่างจริงใจ แต่หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
ในโพสต์ล่าสุด เจ้าของร้านย้ำว่าทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้ และตนเลือกให้อภัยหากอีกฝ่ายขอโทษด้วยความจริงใจ พร้อมขอให้ยุติดรามา เนื่องจากต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบในฐานะแม่ค้าร้านยำ และไม่ต้องการให้เรื่องเล็กน้อยลุกลามเป็นความขัดแย้งในสังคมออนไลน์
