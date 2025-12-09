ภท.เปิดไทม์ไลน์จ่อชงญัตติด่วน ถกส่งคำถามประชามติแรกไปครม.พรุ่งนี้ตามคำศาล ถกวาระ 3 ไม่เกินต้นม.ค.

เปิดไทม์ไลน์แก้กติกาประเทศ! ”ภูมิใจไทย“ เตรียมชงญัตติด่วนให้ ‘รัฐสภา’ ถกพิจารณาส่งคำถามประชามติคำถามแรกไปยัง ‘ครม.’ พรุ่งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลฯ คาดถกต่อวาระ3 ช่วง 29 ธ.ค.หรือต้นม.ค. 69
วันนี้ (9ธ.ค.) เมื่อเวลา15.00 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยว่า สืบเนื่องจากที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยวิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ(แก้ไขเพิ่มเติม) ในวาระ 2 ระหว่างวันที่ 10-11 ธ.ค.นี้ ก่อนหน้านี้ทางคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้หารือกันว่าจะทำคำถามประชามติในคำถามที่หนึ่ง แต่เมื่อสอบถามความเห็นไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับคำตอบมาว่า ครม.ไม่สามารถทำคำถามประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญในครั้งที่หนึ่งได้ ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าการเริ่มต้นแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เริ่มต้นจากรัฐสภา ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยจึงหารือและมีข้อสรุปว่า จะเสนอเป็นญัตติด่วนต่อรัฐสภาในวันพรุ่งนี้(10ธ.ค.) เพื่อให้ประธานรัฐสภาบรรจุญัตติเรื่องนี้ไว้ในระเบียบวาระการประชุม เมื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ(แก้ไขเพิ่มเติม)วาระที่สองเสร็จแล้ว จะนำญัตติดังกล่าวนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อ เพื่อให้รัฐสภามีมติส่งคำถามประชามติครั้งที่หนึ่ง ไปยังครม. เพื่อให้ครม. เสนอต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)ต่อไป
“สำหรับไทม์ไลน์ต่อจากนี้ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ(แก้ไขเพิ่มเติม) หากไม่เสร็จภายในวันที่11ธ.ค. จะขยับไปเป็นวันที่ 12 ธ.ค. และหลังจากลงมติวาระสองเสร็จแล้ว รัฐสภาจะนำญัตติเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณา เพื่อให้ส่งคำถามประชามติคำถามที่หนึ่งให้กับรัฐบาลซึ่งถามว่าประชาชนเห็นชอบที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ หลังจากนั้นตามรัฐธรรมนูญต้องทิ้งไว้ 15 วันเพื่อลงมติในวาระที่สาม ซึ่งนับตัวเลขดูแล้วน่าจะพิจารณาในวันที่ 29 ธ.ค. แต่เนื่องจากวันดังกล่าวใกล้กับเทศกาลปีใหม่ จึงต้องหาหารือในที่ประชุมว่าวันที่ 29 ธ.ค. สมาชิก กับประธานรัฐสภาเห็นอย่างไร จะบรรจุหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาจะบรรจุหรือไม่ ถ้าบรรจุก็จะพิจารณาวันที่ 29 ธ.ค.แต่ถ้ายังไม่บรรจุ ก็จะเป็นช่วงหลังปีใหม่ช่วงวันที่ 6-9ม.ค.69 เมื่อลงมติวาระสามแล้ว ประธานรัฐสภาจะต้องส่งคำถามประชามติคำถามที่สองให้กับคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งคำถามที่สองเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา256(9) ที่มีการแก้ไขมาตรา256 แล้วเพิ่มหมวดใหม่ก็จำเป็นที่จะต้องถามคำถามประชามติที่การแก้มาตรา 256” นายภราดร กล่าว
เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาไปก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะไม่เสร็จตามกรอบที่วางไว้นี้หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า หากมีการยุบสภาก่อนที่จะมีการลงมติในวาระสาม ก็จะไม่สามารถมีวาระสามได้ ขณะเดียวกันหากยุบสภาก่อนที่ครม.จะมีมติให้ทำประชามติก็ไม่สามารถทำประชามติทั้งคำถามที่หนึ่งและสองได้เหมือนกัน เพราะขึ้นอยู่กับครม.