'ซินเคอหยวน'ข้องใจสมอ. ถอนอายัดเหล็กล่าช้า 5 เดือน หลัง “เอกนัฏ”พ้นเก้าอี้รมต.

“ซินเคอหยวน สตีล” เปิดไทม์ไลน์สมอ.อายัดเหล็กกว่า 4 หมื่นเส้น ตั้งแต่ม.ค. 68 ดึงผลตรวจถึง ก.ย.หลัง “เอกนัฏ” พ้นเก้าอี้รมต. ยันลงทุนถูกต้องตามกม. ใช้เทคโนโลยีเตา IF ไม่ใช่สาเหตุตึกถล่ม
นายเขมพัสตร์ กิตติภัคดีกุล ผู้จัดการบริษัทซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด เปิดเผยกรณีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ถอนอายัดเหล็กข้ออ้อย 41,635 เส้น มูลค่า 40 ล้านบาท ซึ่ง สมอ.อายัดไว้ตรวจสอบว่าได้มาตรฐานหรือไม่เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานตั้งแต่วันที่ 18ธ.ค.2567 โดยหน่วยงานที่ตรวจสอบคือ สถาบันเหล็กกล้า และ สมอ. ทราบผลตรวจว่าเหล็กได้มาตรฐานเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งขณะนั้นนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งข้อสงสัยทำไม สมอ.จึงไม่ถอนอายัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 แต่เพิ่งมาถอนอายัดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568ซึ่งล่าช้าไปถึง 5 เดือน
นายเขมพัสตร์ กล่าวว่าตั้งแต่เปิดโรงงานเมื่อปี 2554 ถึงเหตุเพลิงไหม้ 18 ธันวาคม 2567 ซินเคอหยวนถูกตรวจสอบจากสมอ. EIA กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เคยถูกระบุว่าเหล็กของซินเคอหยวนไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการเพิกถอน มอก.แต่อย่างใด การที่ สมอ.ถอนอายัดหลังที่นายเอกนัฏพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี ทั้งที่ผลการตรวจว่าเหล็กได้มาตรฐานออกมาในสมัยที่นายเอกนัฏยังเป็น รมว.อุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อรู้ผลตรวจตั้งแต่ 24 เมษายน 2568 แต่ทำไมจึงมาถอนอายัดตอนนี้
นายเขมพัสตร์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการให้ข่าวว่า โรงงานผลิตเหล็กที่ใช้เตา IF (Induction Furnace) ซึ่งประเทศจีนไม่ให้ใช้จึงหนีมาเปิดโรงงานผลิตที่ประเทศไทย เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง เพราะเตา IF ผลิตได้รวดเร็ว ลดการขาดดุลไม่ต้องนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ผู้บริโภคในวงการก่อสร้างได้รับประโยชน์ เหล็กมีราคาถูกกว่า เหล็กที่ผลิตจากเตา EAF ซึ่งเป็นระบบเก่า โรงงานผลิตเหล็กเดิมในไทยใช้เตา EAF มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าเหล็กที่ผลิตจากเตา IF ราคาเหล็กเดิมจึงแพงกว่า รัฐบาลส่งเสริมให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ซิน เคอ หยวนจึงเข้ามาลงมาทุนตั้งแต่ปี 2554 ด้วยเงินหลายพันล้านบาท ได้รับการส่งเสริมจาก BOI นำเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ใช้กับเตา IF มาใช้ผลิตเหล็กส่งขายไปทั่วโลก มีคณะกรรมการควบคุมสิ่งแวดล้อม (EIA) คอยตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เหล็กสแตนเลสและเหล็กพิเศษส่วนใหญ่ ใช้เทคโนโลยีเตา IF (Induction Furnace) ในการผลิต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและการส่งเสริมจากรัฐบาลจีนด้วย
“การให้ข่าวว่าตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พังถล่มเพราะเหล็กไม่ได้มาตรฐานของซินเคอหยวน โดยนำเหล็กที่ผ่านการใช้งานแล้วในซากตึก สตง.ไปส่งตรวจ ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะเหล็กที่ผ่านการใช้งานแล้วย่อมมีค่าความยืดหยุ่นแตกต่างจากเหล็กที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ส่วนสาเหตุตึก สตง.ถล่ม รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการ 4 สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมขึ้นมาสืบสวนหาสาเหตุ ซึ่งข้อมูลไปในทางเดียวกันคือปัญหาตึก สตง.พังถล่มไม่ได้เกิดจากเหล็กซินเคอหยวน “ นายเขมพัสตร์กล่าว