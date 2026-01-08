เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เริ่มเรียนรู้เรื่องเดิมๆ จากมุมมองใหม่ งานต้องเหนื่อยกับการทบทวน พูด บอกอะไรซ้ำๆ จึงจะได้สิ่งที่ปรารถนา การเรียนมีทางเลือกใหม่ที่คุณอาจต้องวางเรื่องเดิมที่เคยทำมาทั้งหมด คนอายุน้องที่ดูโตกว่าวัยให้โทษ การเงินจ่ายเยอะเพื่อการดำเนินการเรื่องเอกสารบางประการ การจ่ายเงินอยู่กับการเบิกทางใหม่ มีสิ่งเข้ามากระทบให้วิถีชีวิตชาววันอาทิตย์ค่อยๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิม งดเสี่ยงโชค
เป็นวันเหมาะจะพิจารณา รับคำรักของใครสักคน ระยะทางยังเป็นอุปสรรค คนมีคู่ยังมีคู่แทรกหรือข่าวลือให้ไม่สบายใจ อยากเริ่มต้นใหม่แต่ยังจบกับคนเก่าไม่เรียบร้อย ปรับเสริมดวงเสน่ห์และสถานะหัวใจ ทำบุญด้วยอาหารเมนูที่มีน้ำซุปจะดีมากๆ
คนเกิดวันจันทร์
หนทางแจ่มใสรออยู่ข้างหน้าแต่มีอุปสรรคมารบกวนระหว่างทาง มักมาจากคนที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าคุณกำลังคิด อ่าน อยากทำอะไร แต่ขอให้เชื่อมั่นตัวเองให้มากแล้วจะดีเอง การงานและการเรียนเน้นฉายเดี่ยว ทำคนเดียว ค้าขายผลประโยชน์อยู่กับตัว อย่าใจดีหาตัวหารหรือแบ่งปันให้กับคนสนิท ตลอดวันเหมาะจะดำเนินธุรกรรมการเงิน สุขภาพโรคเกี่ยวกับช่องท้องจะแสดงอาการ คนทางไกลจะกลับมาหา
เรื่องราวของคนที่มูฟออนหรือคนเก่าๆ วนกลับมาอีกครั้ง มีสิ่งกระตุ้นให้คิดถึง ใครหายหน้าไปนาน คนโสดจะได้เวลากลับมาคุยกันจริงจัง ผู้ใหญ่จะหาคนเหมาะสมให้แต่อาจไม่ถูกใจ มีโอกาสย้ายบ้าน ย้ายงานเพราะคนรักและครอบครัว
คนเกิดวันอังคาร
เสียหายเพราะความไว้ใจ งาน ฟรีแลนซ์ อาชีพเสริม หรือการตกลงทุกเรื่องเน้นการมีคนหมู่มากรับรู้ ทำงานเป็นทีม อย่าลุยคนเดียวจะติดลบจำนวนมาก มนุษย์เงินเดือนมีเรื่องขัดใจกับเจ้านาย แต่จะได้สร้างงานให้กับองค์กร หางาน ตกงาน โอกาสเป็นของคนจบใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ อสังหาริมทรัพย์ให้โชค การโยกย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนเจ้าของโอนซื้อขายช่วงเดือนนี้เป็นมงคล เสริมดวงการเงินลื่นไหล
ความรักเจ็บป่วยทางใจ ปัญหา เรื่องติดขัดมาเพราะความไม่เปิดใจคุยกัน สถานะที่ปกปิด มีคนอยากรู้ แต่หากเปิดเผยอาจส่งผลดีกับงานโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะ เพราะดวงทั้งคู่ส่งเสริมกัน ส่วนคนโสดแอบรักแอบชอบ ยังไม่พร้อมบอกกลัวผิดหวัง
คนเกิดวันพุธ
อะไรที่ดูมากเกินไป หรู ดูดี ต้องระวังให้มาก เพราะอาจทำให้ผิดหวัง เสียใจ งานลองออกนอกกรอบ หาวิธีทำที่สวนทางคนอื่น หรือเจ้าของกิจการจะมองดูเพื่อนร่วมงานใหม่ๆ ตลาดใหม่ในการลงทุน กองทุนขนาดเล็ก ธุรกิจนอกกระแสที่มนุษย์เงินเดือนจะหยิบจับทำเป็นจ๊อบ เสริมค่อนข้างสดใส การเงินใช้เงินสดแบบระมัดระวัง การลงทุนกับครอบครัวจะมากด้วยปัญหา มีดวงเดินทางปุบปับไม่ทันตั้งตัว
ความรักครั้งเก่าจะกลับเข้ามาทักทาย พวกเขาอาจโสดหรือมีเจ้าของแล้ว ก่อนจะทุ่มใจตรวจสอบให้ดีๆ คนไม่ชอบหน้าแต่รู้จักกันดี มีแนวโน้มพัฒนาความสัมพันธ์ กำลังใจในออฟฟิศ ในห้องเรียน ทำให้คนโสดขยันเป็นพิเศษ ไม่เหมาะจะขอความรัก มีคนโดนบอกเลิก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อะไรที่ค้างข้ามปีจะได้กลับมาใช้เวลา เรียน ทำงาน มีสิ่งที่คุณต้องเร่งผลักดันไปสู่ความสำเร็จ เจ้านายให้โอกาสแสดงความสามารถ แต่ระวังคู่แข่งจะคัดลอก หรือเหมาเอาไปเป็นผลงานของตัวเอง มีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ประกัน การตรวจวินิจฉัยโรคแบบเฉพาะเจาะจง ที่คุณจะได้ทัวร์เข้าออกโรงพยาบาลอีกสักพักหนึ่ง การลงทุนดีกับตลาดทางเอเชียและในประเทศ ของหายจะได้คืน
ต่างคนต่างมีความลับ สถานะแฟน หรือคนพิเศษ ยังไม่มั่นใจหรือลองพบเจอคุยกับใครใหม่ๆ เป็นตัวเลือกมากกว่าพุ่งเป้าเพียงใครคนเดียว ด้านคนมีคู่ ช่วงนี้คนรักเข้ามาดูแลหลายสิ่ง ธุระในบ้าน การใช้จ่าย เรื่องของญาติ ทำให้คุณเบาใจได้มากกว่าเดิม
คนเกิดวันศุกร์
เรื่องเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งสำคัญ อย่าน้อยใจหากคุณได้ทำงานเล็ก ไม่ใช่ตำแหน่งสำคัญ แต่คือตัวเชื่อมสำคัญของระบบงาน การเรียนหากแข่งขันจะชนะ สนามสอบใหม่ๆ ให้ความสำเร็จ งานมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงาน แต่สิ่งเก่าๆ ที่เคยดีลเอาไว้อาจโดนยกเลิก ต้องเว้นระยะออกไปก่อน สุขภาพของคนในครอบครัวให้ดูแลใกล้ชิดกว่าเดิม หาโอกาสทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์เสริมดวงสุขภาพและการเงินช่วงต้นปีนี้
ปากกับใจตรงกันเป็นเรื่องดี อย่าคิดเยอะ อย่าเดาทางกันนาน ความสัมพันธ์เดินหน้าได้แบบไม่ต้องกังวล รักออนไลน์มีดวงเสียทรัพย์ คนอายุน้อยดีต่อใจคนโสด แต่มักมีคู่แข่งความรักเป็นคนใกล้ๆ ตัว เพศทางเลือกคนที่ทะเลาะกันบ่อย ตีกันเก่งจะดูแลกันดีเป็นพิเศษ
คนเกิดวันเสาร์
อย่าแบกทุกเรื่องเอาไว้คนเดียว ต้องกระจายให้คนรอบตัวช่วยดำเนินการ งานจะสำเร็จไวกว่าปกติ วันนี้ให้ระวังเรื่องของเวลา กำหนดการ ระเบียบข้อบังคับ อาจทำให้เสียเวลาได้ นัดหมายเผื่อเวลาเยอะๆ กำหนดส่งงานมักทำให้ชาววันเสาร์อยู่ไม่สุข เงินดีเพราะคนเมตตาได้ทรัพย์เพราะความเสน่หา ตลาดความเชื่อ สิ่งเคารพ งานอดิเรกสร้างงานสร้างอาชีพหากคุณจับทางได้จะปังในระยะยาว
ส่วนความเลิฟ อาจต้องพักไว้ก่อน เก็บคนที่ชอบไว้ในใจ คนโสดมีเรื่องรอบตัวเยอะให้รับผิดชอบ คนมีคู่หรือกำลังลุ้นรักใหม่ ทำบุญด้วยผลไม้หรือน้ำผลไม้ ช่วยหนุนดวงความรักความสัมพันธ์ ห้ามใจอ่อนกับคนที่ห่างไกล เพราะต่างคนต่างมีคนใหม่เข้ามา ไว้ใจไม่ค่อยได้
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **