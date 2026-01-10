"แม่ทัพไก่" ติดตามความคืบหน้าการวางกำลังป้องกันชายแดนบ้านหนองจาน กำชับกำลังพลไม่ประมาท

มทภ.1 ติดตามความคืบหน้าการวางกำลัง ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย ชายแดน บ.หนองจาน จ.สระแก้ว
วันนี้ (10 ม.ค.69) พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1/ ผบ.ศปก.ทภ.1 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า แนวทางการวางกำลัง ในพื้นที่ปฏิบัติการ บ.หนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้วโดยมี พล.ต.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผบ.พล.ร.2 รอ./ผบ.กกล.บูรพา และ พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ร.12 รอ. /ผบ.ฉก.12 ร่วมคณะ
โดย มทภ.1/ผบ.ศปก.ทภ.1 รับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการวางกำลัง ของหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 การลาดตระเวน การตรวจการณ์ เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนตามแนวชายแดน ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการสร้างบังเกอร์ และที่มั่นแข็งแรง พร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง และเต็มความสามารถมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1/ ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้ชื่นชมและขอบคุณกำลังพลทุกระดับชั้น ที่เป็นส่วนสำคัญในการปกป้องอธิปไตย ในพื้นที่ปฏิบัติการ บ.หนองจาน ชายแดน จ.สระแก้วในครั้งนี้ พร้อมกำชับให้กำลังพลปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท รวมถึงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนตามแนวชายแดนเป็นสำคัญ