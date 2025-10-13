พบอีก 2 ทุ่นระเบิดบ้านหนองหญ้าแก้ว รวม 4 วันพบ 7 ทุ่น แม่ทัพภาค 1 ย้ำต้องปลอดภัยก่อนคืนพื้นที่ให้ประชาชน

กกล.บูรพา ทภ.1 เคลียร์ทุนระเบิดบ้านหนองหญ้าแก้ว วันที่ 4 พบเพิ่มอีก 2 ทุ่น รวม 7 ทุ่น ขณะที่ มทภ.1 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิด ย้ำพื้นที่ต้องปลอดภัยก่อนส่งมอบให้ประชาชน พร้อมตรวจความพร้อมทางยุทธวิธีของทหารม้า ทหารปืนใหญ่ และร่วมประสานความมือกับ ผบ.ตร. ขอบคุณทุกกำลังใจจากมวลชน ถือเป็นพลังที่มีค่าให้ทหารเดินหน้าปกป้องผืนแผ่นดินไทย
เมื่อวันที่ 13 ต.ค.68 รายงานข่าวจากหน่วยเก็บกู้งัตถุระเบิด เปิดเผยว่า วันนี่ทสงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ในพื้นที่ปฏิบัติการ บ้านหนองหญ้าแก้ว อีกจำนวน 2 ทุ่น เป็นระเบิดชนิดระเบิดอยู่กับที่ MN79 จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน ที่พิกัด 48PTA 55209 29042 และใกล้กันพบ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลมชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน ที่พิกัด 48PTA 55208 29044
โดยทั้ง 2 ลูก ทางเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ได้การดำเนินการ เก็บกู้ทุ่นระเบิดทั่ง 2 ทุ่น ตามขั้นตอนเรียบร้อย
ตั้งแต่เริ่มรปฏิบัติภารกิจ มาตั้งแต่ วันที่ 10 ต.ค. 68 - 13 ต.ค.68 ตรวจพบ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล รวมแล้ว 7 ทุ่น แยกเป็น ชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN สภาพพร้อมใช้งาน ทั้ง 6 ทุ่น และ ทุ่นระเบิดชนิดอยู่กับที่ MN79 สภาพพร้อมใช้งาน 1 ทุ่น
พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 และผบ.ศปก.ทภ.1 ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์ ความคืบหน้าของการปฏิบัติภารกิจในทุกภาคส่วน ซึ่งแม่ทัพภาคที่ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของภารกิจเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการ บ.หนองหญ้าแก้ว โดย ผบ.ช.พัน.2 ฉก.12 กกล.บูรพา ได้ชี้แจงแผนการปฏิบัติและความคืบหน้าตลอดจนรายงานการตรวจพบทุ่นระเบิดในพื้นที่ ตลอดห้วง 3 วันที่ผ่านมา ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 1 ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดและทีมสนับสนุน ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ย้ำว่าภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในพื้นที่อธิปไตยของไทย ก่อนส่งมอบให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข มีพื้นที่ทำกินต่อไปได้อย่างปลอดภัย
จากนั้นไปตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารม้าและหน่วยทหารปืนใหญ่ในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมทางยุทธวิธี โดยแม่ทัพภาคที่ 1 ได้มอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมสอบถามถึงความห่วงใยเกี่ยวกับของครอบครัวของกำลังพล เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือคลายความกังวลใจพร้อมทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 1ได้หารือร่วมกับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และร่วมตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้กับชุดควบคุมฝูงชนและหน่วยทหารที่ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติการ ยืนยันความพร้อมในการบูรณาการกับทุกส่วนราชการในการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รับทราบความห่วงใยและความคาดหวังของมวลชนทั้งภายนอกพื้นที่และประชาชน ในพื้นที่ขอบคุณที่เชื่อมั่นและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 1 และทุกส่วนราชการตลอดประชาชนจิตอาสา ถือเป็นพลังใจที่มีค่าให้ทหารเดินหน้าปกป้องแผ่นดินไทยอย่างถึงที่สุด