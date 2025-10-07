มทภ.1 ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุผลักดันเขมรพ้นบ้านหนองจาน10 ต.ค.นี้

สระแก้ว -มทภ.1 ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว เกาะติดสถานการณ์ไทย–กัมพูชาด้านบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมทุกหน่วย รับมือผลักดันเขมรออกจากพื้นที่ของไทยในวันที่ 10 ต.ค.นี้
วันนี้ (7 ต.ค.) พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาด้าน จ.สระแก้ว เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ล่าสุดบริเวณแนวชายแดนบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้วรวมทั้งติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่1 ยังได้ร่วมกำกับดูแลการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ภูมิประเทศจำลอง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโดยเฉพาะการเฉพาะการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน ตามกำหนดเวลาในวันที่ 10 ต.ค.2568 นี้
พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ เผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติ พร้อมย้ำว่ากองทัพภาคที่1 จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้ดีที่สุด