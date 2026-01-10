สถิติโลกมอบแด่ทหารผู้กล้าและคนไทยทั้งประเทศ ซุปเปอร์ตุ้มทำสำเร็จ ธงไตรรงค์เหนือน่านฟ้าแอนตากติกก้า พร้อมบันทึกสถิติโลกลงจอดจุดสูงสุด

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.69 เวลา 10.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศชิลี รศ.ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล หรือ เจ้าของฉายา “ซุปเปอร์ตุ้ม” นักกระโดดร่มชาวไทยผู้ซึ่งเคยสร้างสถิติโลกโดยการนำธงไตรรงค์ขนาด 150 ตร.ม.ไปโบกสะบัดเหนือยอดเขาเอเวอร์เรสมาแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และในครั้งนี้ซุปเปอร์ตุ้มได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญอีกครั้งโดยการนำธงไตรรงค์ผืนเดิมไปโบกสะบัดเหนือน่านฟ้าแอนตากติกก้า ที่ซึ่งไม่เคยมีใครทำเช่นนี้มาก่อน อีกทั้งยังมีการลงจอดในจุดที่สูงที่สุดตามสถิติโลก คือ มีความสูงถึง 19,553.8 ฟุต หรือ 5960 เมตร ซึ่งได้มีการบันทึกสถิติจาก Guinness World Records โดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในอีก 45 วัน หลังจากนี้ ในการทำสถิติครั้งนี้นั้น ซุปเปอร์ตุ้ม ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในการเดินทางจากประเทศไทยโดยเครื่องบินเป็นเวลา 35ชั่วโมงเพื่อไปถึงแอนตากติกก้าและเดินเท้าเป็นเวลา 5 วัน ภายใต้อุณหภูมิที่ติดลบระดับ-20ถึง-30องศา เพื่อไปสำรวจจุดลงจอด
สำหรับภารกิจนี้นั้น ซุปเปอร์ตุ้ม กล่าวว่า ตนตั้งใจจะทำเพื่อคนไทยและเพื่อเป็นการสดุดีแด่ทหารผู้กล้าที่สละชีพเพื่อชาติ อีกทั้งยังเป็นการประกาศให้โลกได้รู้ว่า ชาติไทยมีความยิ่งใหญ่และไม่แพ้ชาติใดในโลก ทั้งนี้ ซุปเปอร์ตุ้มยังเปิดเผยอีกว่า ในปีนี้จะมีภารกิจครั้งสำคัญแห่งมวลมนุษยชาติ ซึ่งจะเป็นภารกิจที่เหนือความคาดคิด และเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือกับทีมงานระดับโลกจากหลายๆประเทศ โดยภารกิจดังกล่าวนี้ หากทำสำเร็จ ซุปเปอร์ตุ้มจะเป็นนักกระโดดร่มคนเดียวของโลกที่เป็นเจ้าของสถิติโลกถึง 9 รายการ โดยจะมีแพลตฟอร์มชื่อดังจัดทำเป็น ภาพยนตร์ในแนวสารคดีอีกด้วย“