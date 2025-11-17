“คยองจู” (Gyeongju) อาณาจักรโบราณ เมืองมรดกโลกแห่งเกาหลีใต้

รู้จักเมืองคยองจู (Gyeongju) ในประเทศเกาหลีใต้ ดินแดนที่เคยเป็นราชธานีของ “อาณาจักรชิลลา” (Silla) ซึ่งมีอายุยาวนานถึง 992 ปี
ประวัติศาสตร์ของคยองจู หรือที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่า ซอราโบล (Seorabeol) จึงเปรียบเสมือนประวัติศาสตร์ของอาณาจักรชิลลาอันรุ่งเรืองที่ดำรงมากว่าพันปี
คยองจูเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เด่นทั้ง พุทธศิลป์ วิทยาการ และวัฒนธรรมอันงดงามของยุคโบราณ ที่ผลิบานขึ้นจากความสามารถด้านศิลปะของชาวชิลลา รวมถึงจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า ฮวารังโด (Hwarangdo) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรวมสามอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียว
ด้วยเหตุนี้ “คยองจู” จึงได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองที่ควรค่าแก่การรักษาไว้เพื่อมวลมนุษยชาติ โดยจิตวิญญาณอมตะแห่งชิลลา ยังคงสืบทอดอยู่ ณ ที่แห่งนี้มานานเกือบหนึ่งศตวรรษ และด้วยพลังแห่งประวัติศาสตร์นั้นเอง คยองจูจึงเป็นเมืองที่มีแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกมากที่สุดในเกาหลีใต้ และได้รับการขนานนามให้เป็น “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง”