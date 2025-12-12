มาลีแถลงขอชาวเขมรเชื่อมั่น-สนับสนุนรัฐบาลและกองทัพต่อสู้การรุกรานของไทยอย่างต่อเนื่อง

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาเรียกร้องให้ประชาชนชาวเขมรสนับสนุนรัฐบาลและกองทัพอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการโจมตีทางทหารของไทยที่กำลังดำเนินอยู่
“เราขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมต่อรัฐบาลกัมพูชา และให้กำลังใจทหารผู้กล้าของเราที่กำลังต่อสู้อย่างดุเดือดในทุกแนวรบ” พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวแถลงข่าว
โฆษกกระทรวงกลาโหมรายนี้ยังกล่าวหาว่าไทยยังคงโจมตีอย่างก้าวร้าวและไม่เลือกเป้าหมายกับกัมพูชา และอ้างว่าจากวิกฤตดังกล่าว รัฐบาล กองทัพ และประชาชนชาวกัมพูชา ควรร่วมใจกันปกป้องบูรณภาพดินแดน ศักดิ์ศรี และอธิปไตยของชาติด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่ไม่หวั่นไหว
พล.ท.หญิง มาลี ยังเรียกร้องให้ไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิงและปฏิญญาร่วมที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน เป็นสักขีพยาน
นอกจากนี้ ยังยืนยันตามเดิมถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ปฏิญญาร่วม และข้อตกลงทั้งหมด ที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ และเน้นย้ำว่ากัมพูชายังคงแสวงหาทางออกอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา อนุสัญญา โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ที่เป็นธรรม ยุติธรรม ยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายระหว่างประเทศ
“สิทธิในการป้องกันตนเองของกัมพูชามุ่งตรงไปยังเป้าหมายทางทหารของไทยเท่านั้น และไม่เคยมุ่งเป้าไปยังพื้นที่ของพลเรือน เราขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่ากัมพูชาได้ปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ”
พล.ท.หญิงมาลีได้เรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการกระทำก้าวร้าวรุนแรงทั้งหมดโดยทันที หยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่มุ่งบิดเบือนความจริง ยุติการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐาน และหยุดการทำลายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่เธอย้ำว่าไม่เพียงแต่เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่สุดของกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของมรดกของมวลมนุษยชาติด้วย.