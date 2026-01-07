"ปวิน" แฉยับ "พิศาล" ว่าที่ รมว.บัวแก้วส้ม ป้องรัฐประหาร-ข่าวฉาวในกระทรวง

ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ไม่ขอทน ร่อนจดหมายเปิดผนึกข้ามประเทศ แฉยับ ทูตพิศาล ว่าที่ รมว.ต่างประเทศ ทีม The Professionals ทั้งประวัติปกป้องรัฐประหาร บิดเบือนข้อมูลนักโทษการเมืองต่อสื่อโลก ยันปมฉาวชู้สาวในกระทรวงฯ ที่เคยเป็นเรื่องใหญ่ จี้ถามพรรคส้มตรงๆ เก่งแต่ตรวจสอบคนอื่น พรรคตรวจจริยธรรมคนตัวเองบ้างไหม?
จากกรณี ทางพรรคประชาชน (ปชน.) เปิดเผยทีมบริหารรัฐบาลประชาชน The Professionals หากได้เป็นรัฐบาล คือนายพิศาล มาณวพัฒน์ อดีต 250 สว. และอดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ ที่เป็นการเปิดตัวคนที่ 2 ของพรรคในตำแหน่งว่าที่ รมว.ต่างประเทศ
ล่าสุด วันนี้ (7 ม.ค.) นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ (Pavin Chachavalpongpun) อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งเคยสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เรียกร้องให้ พรรคประชาชน และ สื่อมวลชน ตรวจสอบคุณสมบัติและจริยธรรมของ นายพิศาล มาณวพัฒน์ (อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และแคนดิเดต รมว.ต่างประเทศ) โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“จดหมายเปิดผนึกถึงพรรคประชาชนและสื่อมวลชน ดิชั้นขอไม่เขียนอะไรมาก แต่ต้องการเรียกร้องให้ทั้งพรรคประชาชนและสื่อตรวจสอบถึงคุณสมบัติของนายพิศาล มาณวพัฒน์ อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ที่เพิ่งได้รับการมอบหมายให้เป็น "รมว กต" หากพรรคประชาชนได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล ในระหว่างที่นายพิศาลดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา นายพิศาลได้เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ The Washington Post เพื่อปกป้องการทำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และได้ให้ข้อมูลเท็จว่าไม่มีนักโทษการเมืองในขณะนั้น รวมถึงการให้ข้อมูลเท็จว่า สถาบันกษัตริย์ของไทยประพฤติตนอย่างเคร่งครัดภายใต้รัฐธรรมนูญ และประเด็นที่สองก็มีความเสียหายไม่ต่างกัน เมื่อนายพิศาลทำความผิดจริยธรรมในเรื่องชู้สาวในระหว่างรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ จนเป็นเรื่องใหญ่โตที่ฝ่ายหญิงมาร้องเรียนถึงที่กระทรวงฯ เรื่องนี้พรรคประชาชนต้องออกมาอธิบายอย่างชัดเจนว่า ในขณะที่พรรคประชาชนตรวจสอบจริยธรรมของพรรคอื่น และพรรคได้ตรวจจริยธรรมของ "คนของพรรค" เองด้วยหรือไม่ ขอให้เพื่อนในโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆ ช่วยกันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
An Open Letter to the People’s Party and the Media: I will be brief, but I am calling on both the People’s Party and the media to investigate the qualifications of Mr. Pisan Manawapat, a former official of the Ministry of Foreign Affairs (MFA), who was recently designated as the "Foreign Minister" in the event that the People’s Party forms a government. During his tenure as the Thai Ambassador to the United States, Mr. Pisan wrote a letter to the editor of The Washington Post defending General Prayut Chan-o-cha’s coup. In that letter, he provided false information by claiming there were no political prisoners at the time and falsely asserted that the Thai monarchy conducts itself strictly according to the constitution. The second issue is equally damaging: Mr. Pisan committed a breach of ethics regarding an extramarital affair during his service at the Ministry of Foreign Affairs. This became a major scandal, resulting in the woman involved coming to the Ministry to lodge a formal complaint. The People’s Party must provide a clear explanation: while they scrutinize the ethics of other parties, do they actually vet the ethics of their own "party members"? I urge my friends on social media and the media to monitor this matter closely.“