เพจดังชี้! ดราม่า "โบว์ เมลดา" ยันตอบเป็น "คนกรุงเทพฯ" ถูกต้องแล้ว ชี้อย่าสับสน "ภูมิลำเนา" กับ "เชื้อสาย"

เพจดังดึงสติชาวเน็ต! หลังเกิดดราม่าถกเถียงสนั่นโซเชียล กรณี 'โบว์ เมลดา' ตอบ 'มาร์ช จุฑาวุฒิ' ว่าเป็นคนกรุงเทพฯ ทั้งที่พ่อแม่เป็นคนอีสาน จนถูกวิจารณ์เรื่องอัตลักษณ์ ล่าสุดเพจ 'ลองวิเคราะห์ดู' กางหลักการกฎหมายเทียบชัดๆ ชี้ 'โบว์' ตอบถูกแล้วตามหลักภูมิลำเนาและการเกิด พร้อมตั้งคำถามกลับสังคมไทย สรุปแล้วเราใช้อะไรวัดความเป็นคนจังหวัดไหนกันแน่ ระหว่าง 'ที่อยู่จริง' หรือ 'สายเลือด'?
จากกรณี "ประเด็นถกเถียงเรื่องอัตลักษณ์และภูมิลำเนา" ในสังคมไทย หลัง มาร์ช จุฑาวุฒิ และ โบว์ เมลดา 2 นักแสดงชื่อดังได้มีการพูดคุยถึง “โบว์” ว่าเป็นคนจังหวัดอะไร ซึ่งเป็นคำถามทั่วไป แต่คำตอบของโบว์มีความชัดสถานะตามการเกิด เป็นคนกรุงเทพฯ แต่ พ่อเป็นคนขอนแก่น แม่เป็นคนนครพนม จนมีชาวเน็ต นำประเด็นดังกล่าวไปวิพากษ์วิจารณ์ สะท้อน สังคมไทยยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนในความรู้สึกว่า "คนกรุงเทพฯ" คืออะไร? คือคนที่เกิดที่นั่น? หรือต้องมีเชื้อสายคนกรุงเทพฯ ดั้งเดิม
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 5 ม.ค. เพจ “ลองวิเคราะห์ดู” ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ชี้ โบว์ตอบถูกตามหลัก "ถิ่นที่อยู่/ที่เกิด" แต่ชาวเน็ตบางส่วนตัดสินด้วยหลัก "สายเลือด" จึงเกิดดราม่าที่ไม่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“เป็นคนจังหวัดอะไร? พวกคุณวัดจากอะไร?
สำหรับแอด โดยหลักการของทะเบียนราษฎร / การระบุตัวตนทางกฎหมายแล้ว
โบว์พูดอะไรไม่ผิดเลย และถูกต้องแล้วในการยึดหลักภูมิลำเนา
แต่ในสังคมเรา มีเยอะพอสมควรที่ชอบยึดจากเชื้อสายหรือรากเหง้าจากบรรพบุรุษ
บางคนอิงจากพ่อแม่ บางคนลากไปถึงรุ่นตายาย-ทวด ฯลฯ
ซึ่งถ้ายึดแบบนั้น คำถามคือเราต้องย้อนไปกี่ชั่วอายุคน? และมันอาจหาที่สิ้นสุดยาก เพราะมนุษย์เราหลายชั่วอายุ มันย้ายถิ่นฐานการตั้งรกราก สืบเชื้อสายต่างถิ่นกันมาไม่รู้กี่ทอด
หนักเลยคือคอมเมนต์สีเหลืองที่ไม่เข้าใจคำว่า "ภูมิลำเนา"
เพราะมันคือถิ่นพำนักที่อยู่อาศัยหลักของบุคคลนั้น ไม่เกี่ยวว่าพ่อแม่จะมาจากไหน พ่อแม่เป็นคนจังหวัดอะไรคนละส่วนกันเลย
เป็นไปได้ว่าคนเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึก trigger คือกลุ่มคนที่เข้าใจว่าโบว์ลืมรากเหง้าและไม่ยอมรับความเป็นอีสานหรืออย่างไร?
แต่ถ้าเคยเห็นโบว์ไลฟ์หรือนำเสนอตัวตน โบว์ก็จะบอกเสมอว่า พ่อแม่เป็นคนจังหวัดอะไร โบว์มีเชื้ออีสาน 100% หากยึดตามเชื้อสายทางพ่อแม่
แต่กลับมาที่คำถามว่า "โบว์เป็นคนจังหวัดอะไร?" การตอบว่า "กรุงเทพ" เพราะเกิดและพำนักอยู่ที่กรุงเทพนั้นถูกต้องแล้ว
แต่กลับมีคนแย้งว่า "นี่คือคนต่างจังหวัด แค่มาเกิดกรุงเทพ" เสียอย่างงั้น?
หรือว่าคนเราใช้คนละชุดความคิดในการยึดหลักการการนับหรืออย่างไร?
ถามตัวพวกคุณ เวลาจะนับว่าใครเป็นคนจังหวัดอะไร? พวกคุณไม่ได้ยึดจากสถานที่เกิดหรือถิ่นที่พำนักกันหรือ?
ก็ลองมาแชร์กันได้“