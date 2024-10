วง MEAN ร่วมงาน แอ้ม อัจฉริยา คว้า มาร์ช-ปันปัน ร่วมแสดง MV

“รักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอ” (Unfair) เพลงเศร้าที่เล่าถึงแง่มุมของความสัมพันธ์ที่เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ “ความรักที่ไม่เท่าเทียม” เพราะในฐานะที่ตัวเองเป็นคนในปัจจุบันผู้น่าสงสาร ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เพื่อให้ได้มาซึ่งความรักที่ใกล้เคียงกับคนเก่าในความทรงจำของคนรัก เพิ่มความดราม่าเข้มข้นด้วยมิวสิกวิดีโอ ที่หักมุมสะเทือนใจ นำแสดงโดย มาร์ช จุฑาวุฒิ - ปันปัน สุทัตตา ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักแสนเศร้า ผ่านการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดจากความรักที่ ไม่เคยเติมเต็ม สะท้อนแง่มุมความเจ็บปวดใจของคนที่รู้สึกเหมือนเป็นเงาของคนเก่า เชื่อว่าใครที่เคยเจอประสบการณ์ความรักไม่เท่าเทียม จะต้องอินกับเพลงนี้อย่างแน่นอนเพลงนี้ยังได้สุดยอดนักแต่งเพลงมือรางวัลแห่งยุค อย่าง "แอ้ม อัจฉริยา" มาร่วมแต่งเพลงถ่ายทอดความอ่อนไหว ผสานกับดนตรีสดในแบบฉบับของ MEAN ที่ฟังง่ายและเข้าถึงง่าย แต่ยังคงความเท่ และมีรายละเอียดดนตรีที่ส่งผลถึงอารมณ์ โดยเฉพาะเสียงร้องที่เป็นที่จดจำของโปเต้ และเพิ่มมิติด้วยเสียงประสานของ แอ้ม อัจฉริยา ศิลปินตัวแทนคนโดนเท ที่สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงทุกรูปแบบความสัมพันธ์เพราะ “เพลงของ MEAN ไม่ได้มีไว้ร้องตาม … แต่มีไว้ร้องไห้ติดตามฟังเพลงและชมมิวสิควิดีโอ “รักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอ” (Unfair) | MEAN Band ft. Amp Achariya ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ Youtube/MEAN Band และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook/ Twitter : MEAN Band / Instagram : @meanband, Facebook : LOVEiS /Twitter/Instagram : @LOVEiS_ent /TikTok : @meanband