“อาเล็ก ธีรเดช” งาน-รักปังสวนกระแส ปักหมุดแต่ง “โบว์ เมลดา” ไม่ไปไหนแล้ว ลุ้นหนังผีเรื่องแรก แตะ 100 ล้าน

“อาเล็ก ธีรเดช” ภูมิใจหนังผี “ข้างบ้าน” ฟีดแบ็กปัง ลุ้นขึ้นแท่นพระเอก 100 ล้าน สุดปลื้ม “โบว์ เมลดา” รีวิวสุดเริ่ด พร้อมประกาศชัดเจน กำลังเร่งทำงานหาเงินเพื่อแต่งงาน ปักหมุดคนนี้ไม่ไปไหนแล้ว
เล่นภาพยนตร์ผีเรื่องครั้งแรกก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดี สำหรับ “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ”ถึงขั้นได้ลุ้นว่าหนังเรื่อง “ข้างบ้าน” จะทำให้ขึ้นแท่นพระเอก 100 ล้านคนต่อไป งานนี้หนุ่มอาเล็กเผยสุดดีใจ พร้อมเปิดรีแอ็ก “โบว์ เมลดา สุศรี” ที่ทำเอาปลื้ม
“ครับผม ก็ดีใจ ทุกๆ ผลงานก็ตั้งใจหมดแหละ แต่เรื่องนี้เป็นผลงานหนังผีเรื่องแรกของเราด้วย แล้วนานๆ ทีผมจะเล่นหนังด้วย กระแสช่วงต้นค่อนข้างดีมาก ดีใจกับทุกฝ่ายกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย ก็ใจฟู ตอนถ่ายทำเราก็ไม่ได้สบาย ตอนถ่ายก็ค่อนข้างเหนื่อยมาก เราเห็นผลงานแล้วคนดูชอบ คนดูกลัว คนดูรีวิวดี เราดีใจ (100 ล้านไม่ไกล?) ผมค่อนข้างตามโซเชียลนะ เขาบอกเปิดตัวมาขนาดนี้ไม่น่ายาก ยังไงฝากด้วยครับผม”
สาธุ ขอให้ขึ้นแท่นพระเอกร้อยล้าน
“สาธุ ครับผม สาธุเข้าเน็ตฟลิกซ์แล้ว (คนละเรื่อง?) ก็อย่าลืมไปดูหนังด้วยครับ ข้างบ้านเป็นหนังผีที่ดูแล้วไม่ได้มีแค่ความหลอน มันเป็นหนังผีสนุกบันเทิงนะ ได้กรี๊ด ได้หัวเราะกับคนข้างๆ”
“โบว์ เมลดา สุศรี” รีวิวเริ่ด บอกเรื่องนี้พราว ภูมิใจตัวเองได้เลย
“เมื่อรอบกาล่า เขานั่งข้างหลังผม แล้วเขา วู้ ว้าว โอ้ว อ่า ตลอดเรื่อง แล้วมีประโยคที่ผมต้องพูดหยาบคาย เขาก็พูด เริ่ดๆๆๆ (หัวเราะ) ก็ตลกมาก ผมไปเล่าให้พี่โขม (ก้องเกียรติ โขมศิริ) ฟังว่าเสียงข้างหลังเมื่อกี้คือโบว์ พี่โขมเขาตั้งใจไปดูรีแอ็กชั่นคนในโรง เขาบอกเออดีไอ้ตัวข้างหลังนี้ก็ตัวนึงแล้วตอนแรกเขาไม่รู้เป็นโบว์ เขานึกว่ามีโอ้อ่า เออๆ หนังสนุก
คือผมรู้เรื่องหนังนี้อยู่แล้วใช่ไหม ผมจะดูองค์ประกอบอื่นๆ เนอะว่าคนดูแอ็กชั่นยังไง ก็ไม่ได้โฟกัสหนัง แต่โบว์เขาดูเขาออกมาบอกว่า หนังเรื่องนี้พี่พราวพี่ภูมิใจตัวเองได้เลยนะ มันดีมากๆ เราก็ดีใจด้วยโบว์เขาเป็นนักแสดงเหมือนกัน พอเขาชื่นชมผลงานไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ชมทั้งก้อนนี้ ชอบมาก หนังดี ไม่รู้จะติอะไรเลย”
สวนกระแสดารา งานแน่นถึงปีหน้า
“งานเยอะครับ ปีหน้าก็เยอะ (สวนกระแสคนอื่น?) คนอื่นเขาก็มีงานกันไม่ใช่เหรอ (ของเรามีครบเลย ละคร หนัง พรีเซ็นเตอร์ แฟนมีตฯ?) ก็ขอให้มีแบบนี้ไปตลอดเลย ไม่หรอกอยู่ที่จังหวะด้วย เราก็ตั้งใจทำงานของเรา ก็ถือว่าโชคดีของเรามีผู้ใหญ่ให้งานขอบคุณทุกคน ขอบคุณผู้ใหญ่ ขอบคุณพลังจากแฟนๆ ด้วย ขอบคุณตัวเองด้วยที่ตั้งใจ
ส่วนที่หลายช่องลดการผลิตละคร เล็กว่าอุตสาหกรรมบันเทิงมันเปลี่ยนไป บางส่วนมีการเจริญเติบโตของมัน เราก็ต้องปรับตัว ให้เข้ากับเทรนด์ เล็กว่าคนทำงานยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก เราจะมาเฉยๆ ไม่ได้ครับ”
ทำงาน หาเงิน แต่งงาน ปักหมุดคนนี้ ไม่ไปไหนอยู่แล้ว
“ครับผม ปักมานานแล้ว รอให้ถึงจังหวะครับ เราก็ไม่ไปไหนแล้ว พี่ไม่ไปไหนนะ มีคุยอนาคตอยู่แล้ว มันเป็นสเต็ปต่อไป ก็มีเรื่องการสร้างครอบครับอยู่ด้วยครับ ทุกอย่างอยู่ที่จังหวะ ไม่มีฤกษ์ ถ้าวันไหนมันได้ครับ”