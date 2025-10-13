“ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” จับมือ “เดอะ โกสต์ เรดิโอ” ส่งตัวอย่างแรก “ข้างบ้าน” เปิดประสบการณ์หลอนระทึกฟีล “บ้านผีสิง”

เตรียมปิดประตูลงกลอนให้ดี ถ้าคิดจะอยู่บ้านหลังนี้ กฏเหล็กคือ ห้ามยุ่งกับเพื่อนบ้าน! “ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” ร่วมกับ “เดอะ โกสต์ เรดิโอ” ส่งท้ายปี 2568 กับภาพยนตร์สยองขวัญ “ข้างบ้าน” (OUR HOUSE) จากโปรเจกต์ “Ghost Light” ซึ่งดัดแปลงจากเรื่องเล่า “เดอะ โกสต์ เรดิโอ” โดยฝีมือของผู้กำกับสายดาร์ก โขม ก้องเกียรติ โขมศิริ
ล่าสุด “ข้างบ้าน” ปล่อยตัวอย่างแรกให้ผู้ชมได้สัมผัสกลิ่นอายความหลอนระทึก เมื่อบ้านหลังใหม่ที่ย้ายเข้าไปมีเพื่อนบ้านไม่ใช่ “คน” นำแสดงโดย พระเอกหนุ่มมากฝีมือ อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ และเตรียมพบกับภาพยนตร์เรื่องแรกของ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์ และนักร้องสาวสายแซ่บ โบกี้ไลอ้อน ณิชชาฎา วีระสุทธิมาศ ร่วมด้วย ยู กตัญญู สว่างศรี, วิทย์ พชรพล จั่นเที่ยง, ฮาย ศศธร บัวอิน และ วิยะดา อุมารินทร์
โขม ก้องเกียรติ กล่าวว่า “หนังผีเรื่องสุดท้ายที่กำกับคือTake Me Home ปี 2559 การได้กลับมาทำหนังผีอีกครั้งก็รู้สึกสนุกครับ ซึ่ง “ข้างบ้าน” เป็นหนังเรื่องแรกของ “Ghost Light” ที่ “ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” และ “เดอะ โกสต์ เรดิโอ” ทำร่วมกัน ที่เลือกทำเรื่องนี้ เพราะมีความ แบ็ค ทู เบสิก ผมไม่ได้คิดว่าต้องทำหนังผีที่แปลกประหลาด ใหม่ ล้ำ แต่การกลับไปหาหนังบ้านผีสิงเป็นเรื่องที่ท้าทาย ดูเหมือนง่าย แต่เราจะทำยังไงให้มันได้ผล เราจะมีความรู้สึกว่าบ้านผีสิงมันน่ากลัวอยู่แล้ว แต่เรื่องนี้ไม่ใช่บ้านเรา เป็นข้างบ้านที่มีผี ก็จะมีความรู้สึกกวนใจเหมือนป้าข้างบ้าน และเป็นผีที่พร้อมคุกคามเรา และอีกจุดที่เลือกเรื่องนี้คือ เรื่องอื่นเล่าแล้วก็จบ แต่เรื่องนี้ถูกเล่า 4 ปี 4 ตอน ผมก็อยากรู้ว่าแค่บ้าน 2 หลังทำไมมีเรื่องเล่า 4 ปี แสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจ มันใกล้ตัวมาก หนังเรื่องนี้ไม่ได้ขาย Jump Scare โจทย์ของเรื่องนี้ “คนก็ไม่ยอม ผีก็ไม่ยอม” บ้านกูกูซื้อมาแล้ว มันเป็นทั้งชีวิตและความหวังของคน ๆ หนึ่ง จะถอยก็ไม่ได้ ผีก็ไม่ยอม ก็เลยเกิดความมันส์ครับ”
เตรียมหลอนไปกับภาพยนตร์ “ข้างบ้าน” วันที่ 4 ธันวาคมนี้ ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณ