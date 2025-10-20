“ป๋อมแป๋ม” เขย่าวงการ! สแตนด์อัพคอมเมดี้ครั้งแรกในชีวิต ‘Polident Presents เกิด แก่ เจ็บ "ยาย" POMPAM's Stand up Comedy’ สุข ซึ้ง ฮาเอิ๊กอ๊ากไม่มีพัก

เต็มไปด้วยความสุข สนุก และเสียงหัวเราะเอิ๊กอ๊ากไม่มีพัก สำหรับ Polident Presents เกิด แก่ เจ็บ "ยาย" POMPAM's Stand up Comedy โชว์สแตนด์อัพคอมเมดี้ครั้งแรกในชีวิตของ “ป๋อมแป๋ม-นิติ ชัยชิตาทร” หรือที่เป็นที่รู้จักในนาม “ยายป๋อมแป๋ม” พิธีกร นักแสดง นักเขียนและโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงจากรายการ เทยเที่ยวไทย และ ทอล์ก-กะ-เทย ครั้งนี้ลุกขึ้นมาเสิร์ฟบทบาทใหม่สุดว้าวเขย่าวงการสแตนด์อัพคอมเมดี้ กระแสตอบรับดีเยี่ยมจำหน่ายบัตรSold Out อย่างรวดเร็วทั้ง 2 รอบการแสดง ณ โรงละคร M THEATRE ซึ่งทั้ง รอบบ่าย และรอบค่ำ มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง มาให้กำลังใจคับคั่ง อาทิ เบลล่า ราณี, ป๊อก ปิยธิดา, ตั๊ก นภัสกร, นิด อรรพรรณ,น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์,มาร์ช จุฑาวุฒิ,แบงค์ ธิติ, พิมฐา ฐานิดา,ปีเตอร์ คอร์ป,ลูกหว้า พิจิกา,แก๊ง เทย เที่ยว ไทย เจนนี่ ปาหนัน ก๊อตจิ ทัชชกร,ณัฐ ศักดาธร,เอส คมกฤษ,ต้น นิธิวัฒน์,บาส นัฐวุฒิ
เรียกว่าเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดกระหึ่มตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ยายป๋อมแป๋ม เปิดสเตจ เล่าวันที่โด่งดังงานรุมแน่นจนมาถึงวันที่ตัวเองมองว่าเป็น ขาลง แต่ใครจะไปคิดว่าขาลงของยาย จะกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง ประตูอีกบานหนึ่งก็จะเปิดขึ้น ทำให้ได้ทำโชว์สแตนด์อัพคอมเมดี้ซะที งานนี้ยังมีศิลปินรับเชิญ รอบบ่าย ว่าน-ธนกฤต เปิดเวทีด้วย เพลง “อยู่บำรุง” และรอบค่ำ นิโคล เทริโอ ชวนอินไปกับ เพลง “ไม่แน่ใจ” เข้ากับเรื่องราวความสัมพันธ์ ยิ่งเพิ่มสีสันอรรถรสเต็มอิ่ม
โปรเจกต์แรกในชีวิตทั้งที ป๋อมแป๋ม ขนเรื่องราวสุดฮามาเล่าแบบไม่มีกั๊กตลอด2ชั่วโมงกว่า ออกท่วงท่า ลีลาจัดเต็ม ครบทุกรส “เกิด แก่ เจ็บ ยาย” เริ่มต้น “เกิด” ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็ก ครอบครัว การงาน ชวนขำจนตัวโยก ต่อด้วย “แก่” ที่เส้นเรื่องและท่าทาง เรียกเสียงฮาลั่น อั้นแทบไม่ไหว ปล่อยพลังกันต่อ ทั้งคนสแตนด์อัพบนเวทีและผู้ชม ที่ทั้งยิ้มและหัวเราะแบบคอนตินิว กับ “เจ็บ“ เล่าได้สุดจี๊ด ช่วงชีวิตที่เจ็บใจ กับคำคน และเจ็บกาย ทั้งเหตุการณ์ ขี่จักรยานตกเขา เสือกัด จนมาถึงมวลรวมที่ประกอบร่างรวมความเป็น ”ยาย” สรรพนามที่ทุกคนเรียกด้วยความรักและชื่นชมในความสามารถที่มีจุดเริ่มจาก เจนี่ ปาหนัน รวมถึงจุดเปลี่ยนสายโทรศัพท์จาก พี่อ้อย นภาพร ที่ทำให้รู้ถึงคำว่า ชีวิตธรรมดาที่มีความสุข ปิดท้ายสุดซึ้ง ไม่ว่าทุกคนจะเจอเรื่องราวอะไรในชีวิต ก็ขอให้คิดถึง “ป๋อมแป๋ม” ที่พร้อมจะเดินหน้าเป็นที่ชุบชูใจให้คุณผู้ชมทุกคนเสมอ ส่งทุกคนกลับบ้านแบบสุขล้นหัวใจสุดๆ