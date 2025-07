‘ป๋อมแป๋ม’ เสิร์ฟ “Pompam’s Stand up comedy” ครั้งแรก! “เกิด แก่ เจ็บ ยาย” ที่จะมาเล่าเรื่องชีวิตธรรมดาที่พาขำขันจนฟันปลอมหล่น

เสิร์ฟมาหมดแทบทุกบทบาท!! ล่าสุด “ป๋อมแป๋ม” นิติ ชัยชิตาทร หรือที่เป็นที่รู้จักในนาม “ยายป๋อมแป๋ม” พิธีกร นักแสดง นักเขียน และโปรดิวเซอร์ ที่มีชื่อเสียงจากรายการ เทยเที่ยวไทย และ ทอล์ก-กะ-เทย ขอลุกขึ้นมาเสิร์ฟอีกบทบาทสุดว้าว!! กับ One stand up comedyครั้งแรกของ “ป๋อมแป๋ม” ใน “เกิด แก่ เจ็บ ยาย - Pompam’s Stand up comedy” ที่ทุกคนอาจจะเคยเห็น “ป๋อมแป๋ม” และมีภาพจำของความเป็น “ยาย” ผ่านรายการ, ผ่าน social media , หรือแม้แต่เรื่องเม้าจากเพื่อนยายรอบข้าง กับเรื่องเล่าสร้างรอยยิ้มและความสุขเสมอแต่นี่...เป็นครั้งแรก ที่ ป๋อมแป๋ม จะพูดถึงเรื่องป๋อมแป๋ม ด้วยตัวของป๋อมแป๋มเอง แบบ on stage ที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อน!! จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 จำนวน 2 รอบ เวลา 13:00 น. และรอบ เวลา 19:00 น. ที่โรงละคร M Theater“เกิด แก่ เจ็บ ยาย” คือเรื่องราวของช่วงชีวิตที่ยังไม่ถึงตาย แต่ผ่านมาทั้งหมด 44 ปีของป๋อมแป๋ม ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีข้อมูลกล่าวไว้ว่าร่างกายทุกอย่างจะเริ่มถดถอยในตอนนี้แต่มันดันเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขแบบกำลังพอดี เพราะผ่านเรื่องที่มองย้อนกลับไปว่าแม้จะเคยเสียน้ำตาแต่ว่ามันก็ตลกดีเหมือนกันมาร่วมสนุกและเฉลิมฉลองเรื่องชีวิตธรรมดาผ่านเรื่องเล่าของป๋อมแป๋ม ที่แม้จะยืนพูดคนเดียว แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทุกคนที่ต้องเคยเจอ ทั้งชีวิต ครอบครัว การงาน ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ต้องอยู่ร่วมกันไปในโลกใบนี้แบบจิกๆ กัดๆ เพราะชีวิตคนเราถึงจะเกิดมาสั้นหรือยาว ที่ก่อนจะแก่ก็ต้องผ่านความเจ็บไปให้ถึงช่วงโค้งท้าย แต่โชคดีที่เรายังไม่ตายและจะผ่านวันนี้ไปให้ได้ห้ามพลาด! “เกิด แก่ เจ็บ ยาย - Pompam’s Stand up comedy” ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 วอร์มนิ้วรอกดบัตร 1 สิงหาคม นี้ ทาง ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ www.thaiticketmajor.com