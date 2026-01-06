ฮือฮาโซเชียล! ประกาศขายการ์ดวันพีซ "ลูฟี่" ระบุมีใบเดียวในโลก ตั้งราคาสุดอึ้ง 22 ล้านบาท พร้อมลั่นงดดราม่า

กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ทันที หลังมีการโพสต์ภาพการ์ดการ์ตูนดัง"วันพีซ" (One Piece) พร้อมระบุเป็นใบหายาก พร้อมตั้งราคาขายสูงถึง 22 ล้านบาท เหตุ มีใบเดียวในโลก ทำเอาชาวเน็ตแห่แชร์กันสนั่น
เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Aida Ailada" ได้โพสต์ภาพการ์ดสะสมจากอนิเมะเรื่องดัง One Piece ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์พระเอกอย่าง "มังกี้ ดี. ลูฟี่" ในร่างเกียร์ 5 (Nika) โดยระบุรายละเอียดที่ทำเอานักสะสมต้องตาโตว่า การ์ดใบนี้เป็นแบบ "1/1 ใบเดียวในโลก" สิ่งที่สร้างความฮือฮาที่สุดคือราคาที่ตั้งไว้สูงถึง 22 ล้านบาท โดยเจ้าของโพสต์ได้ระบุแคปชันไว้อย่างชัดเจนว่า
“22 ล้านบาท 1/1 ใบเดียวในโลก สนใจ IB งดดราม่า เหนื่อย และไม่ว่าง คนซื้อไม่พูด คนพูดไม่ซื้อ ต่อรองได้“
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดยมียอดกดไลก์กว่า 2.6 พันครั้ง และมีการแชร์ออกไปแล้วกว่า 1 พันครั้ง พร้อมคอมเมนต์อีกหลายร้อยข้อความ
โดยส่วนใหญ่เข้ามาแสดงความตื่นเต้นกับความสวยงามและความหายากของการ์ดใบนี้ ในขณะที่บางส่วนก็ตกตะลึงกับราคาที่สูงระดับซื้อบ้านหรูได้
สำหรับการ์ดในภาพ เป็นการ์ดจาก One Piece Card Game ซึ่งคาดว่าเป็นรุ่นพิเศษที่มีความหายากระดับสูงสุด (Serial Number หรือ Limited Edition) ซึ่งในตลาดนักสะสมทั่วโลก การ์ดวันพีซรุ่นหายากมักมีการซื้อขายกันในราคาที่สูงลิ่ว แต่สำหรับราคา 22 ล้านบาทนี้ ถือเป็นตัวเลขที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการการ์ดในไทยเลยทีเดียว
ทั้งนี้ เจ้าของโพสต์ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าราคานี้ยัง "ต่อรองได้" สำหรับผู้ที่สนใจจริงๆ เท่านั้น