“DEX” ผนึก“NIPPON HAKU” จัด “ANIMONIUM 2026” มหกรรมอนิเมะลิขสิทธิ์ครั้งแรกในไทย

DEX และ NIPPON HAKU BANGKOK เปิดตัวแรง แถลงจัดงาน “ANIMONIUM 2026” มหกรรมอนิเมะระดับโลกครั้งแรกในไทย รวมสุดยอดคอนเทนต์ “ลิขสิทธิ์แท้” จากญี่ปุ่น ทั้งอนิเมะ ของเล่น ของสะสม และเพลงจากกว่า 20 บริษัทชั้นนำ ให้แฟนชาวไทยได้ฟินกันแบบจัดหนัก 3 วันเต็ม ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมประกาศชัด! งานนี้คือที่สุดของการรวมตัว “คอนเทนต์ อนิเมะ–ศิลปิน–ไอดอล–นักพากย์–คอนเสิร์ต–ลิขสิทธิ์แท้”มาไว้ในที่เดียวแบบครอบจักรวาล!พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คนรักอนิเมะและชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นห้ามพลาด
นายกฤษณ์ สกุลพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดกซ์ (ดรีม เอกซ์เพรส) จำกัด เปิดเผยว่า งานแถลงข่าวครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการ สื่อธุรกิจ และพันธมิตรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจและความร้อนแรงของตลาด J-POP Culture ในไทยที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ANIMONIUM 2026 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6–8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ จะถูกเนรมิตอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง บริษัท เดกซ์ (ดรีม เอกซ์เพรส) จำกัด (DEX) และ JEDUCATION ผู้จัดงาน NIPPON HAKU BANGKOK มหกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในไทย กับประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 1 ทศวรรษ ในการขับเคลื่อนคอนเทนต์ญี่ปุ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการผสาน “ความเชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่น” ของ JEDUCATION กับ “ลิขสิทธิ์แท้ระดับพรีเมียม” ที่ DEX จัดหาจากประเทศญี่ปุ่น จะทำให้ ANIMONIUM เป็นงานที่ครอบคลุมหลากหลายมิติของวัฒนธรรมญี่ปุ่น และสร้างประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่นในภูมิภาค
“ANIMONIUM2026ไม่ใช่เพียงแค่อีเวนต์บันเทิงแต่คือการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมคอนเทนต์ญี่ปุ่นเข้ากับเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบและการร่วมงานกับJEDUCATIONซึ่งเชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นกว่า25ปีและเป็นผู้จัดงาน NIPPON HAKU BANGKOKมหกรรมญี่ปุ่นครบวงจรในไทยมามากกว่า 10 ปี จะช่วยเสริมให้ ANIMONIUM 2026 มีความแข็งแรงทั้งด้านเนื้อหา เครือข่าย และความเข้าใจตลาดญี่ปุ่น–ไทยอย่างลึกซึ้งยิ่งทำให้เรามั่นใจว่างานนี้จะยกระดับมาตรฐานงานอีเวนต์เกี่ยวกับอนิเมะในประเทศไทยขึ้นอีกขั้น ทั้งด้านรูปแบบงาน การเชื่อมต่อธุรกิจ และประสบการณ์ของแฟนๆ
โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คนในปีแรก และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในตลาดไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งด้านคอนเทนต์ สินค้าลิขสิทธิ์ ของสะสม คอนเสิร์ตและบริการซึ่งเราพร้อมเป็นผู้ผลักดันให้ ANIMONIUM กลายเป็นงานระดับ Flagship ของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำความร่วมมือระหว่างผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ญี่ปุ่นและตลาดผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” นายกฤษณ์ สกุลพานิช กล่าว
นายทากุโอะ ฮาเซกาวะ ประธานการจัดงานมหกรรมนิปปอนฮาคุ (NIPPON HAKU BANGKOK) และ ประธานบริหาร สถาบันสอนภาษาและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่นกล่าวว่า“ทางเรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีความเป็นมือ อาชีพ และมีความเข้าใจเชิงลึก เกี่ยวกับลิขสิทธิ์การ์ตูนและคาแรกเตอร์ญี่ปุ่นในประเทศไทยอย่าง DEX ซึ่งได้พัฒนาและขับเคลื่อนวงการนี้มายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อทั้งสององค์กรผนึกกำลังกัน แม้จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างไทย -ญี่ปุ่นแต่จุดเด่นของทั้งสองฝ่ายสามารถผสานกันได้อย่างลงตัว และจะส่งผลดีต่อการทำงานในทุกมิติ ความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะ ‘ศูนย์กลางอนิเมะในอาเซียน’ ที่พร้อมผลักดันตลาด J–POP Culture และตลาดคอนเทนต์ญี่ปุ่นให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผมหวังอย่างยิ่งว่างานนี้จะสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้ที่รักในอนิเมะทุกคน”
นายกวิน โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าธุรกิจ บริษัท เดกซ์ (ดรีม เอกซ์เพรส) จำกัด กล่าวว่า ตลาดคอนเทนต์ญี่ปุ่นในไทยยังมีการเติบโตที่สูงจากกำลังซื้อของกลุ่ม Gen Y-Z โดยดูได้จากการเติบโตของตลาดสินค้าของสะสม และคอนเสิร์ตศิลปิน Anisong ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยปีละ 10% และงาน ANIMONIUM 2026 จะเป็นตัวเร่งสำคัญที่ช่วยขยายฐานตลาดระดับภูมิภาค รวมถึงเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตคอนเทนต์ในญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการไทยในเชิงลึกมากขึ้น และจะช่วยให้ไทยก้าวสู่การเป็นฮับของคอนเทนต์และอีเวนต์เกี่ยวกับอนิเมะแห่งอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ
“ในงานวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2569 จะได้พบกับคอนเทนต์ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นจากกว่า 20 บริษัทชั้นนำ ที่ครอบคลุมทั้งตลาดอนิเมะ ของสะสม เกม เพลง และภาพยนตร์ อาทิ animate JMA, Aniplex, Aria Entertainment (Element Garden), Avex Entertainment, Bandai Namco Group, Bushiroad, Dentsu, DWANGO, GoodSmile Company, King Records, Kodansha, Kotobukiya, LDH, MEGAHOUSE, pixiv, Sony Music, TOMY Company Ltd., TV Asahi, TV Tokyo และอีกหลายค่ายชั้นนำ ซึ่งรวมกันถือครองสัดส่วนตลาดคอนเทนต์ญี่ปุ่นในเอเชียมากกว่า 80% โดยมีแฟรนไชส์ระดับโลกที่ชาวไทยคุ้นเคยกันดีนำมาจัดแสดงในงาน อาทิ Demon Slayer ดาบพิฆาตอสูร, Detective Conan, Love Live!, Masked Rider, Mobile Suit Gundam, One Piece, Ultraman และอีกมากมาย ซึ่งต่างเป็นซีรีส์ที่สร้างมูลค่าตลาดรวมทั่วโลกกว่า 770,000 ล้านบาทต่อปี และมีฐานผู้ติดตามในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายกวิน โรจน์รัตนวาณิชย์ กล่าว
สำหรับงาน “ANIMONIUM 2026” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พารากอน ฮอลล์ โดยมีการแสดงและกิจกรรมมากมายในงาน ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตศิลปิน Anisong จากค่ายชั้นนำ เวที DJ Anisong, งานภาพยนตร์ JAMNIME Festival, การประกวดวาดภาพจาก pixiv พร้อมด้วยอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่ภายในงานคือ Kidz and Kitz Card Pavilion รวมพลการ์ดเกม การ์ดสะสมจากบริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด จะยกงาน Bushiroad EXPO 2026 และ Bandai Card Game Showcase ที่สุดของมหกรรมการ์ดเกมญี่ปุ่นมาไว้ในงานนี้ พร้อมแบรนด์การ์ดเกม และการ์ดสะสมอีกมากมายที่ คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จะนำมาเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรก นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่แฟนๆ ไม่ควรพลาด
ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดอนิเมะและคอนเทนต์ญี่ปุ่นในประเทศไทยยังเติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้น “ANIMONIUM 2026” จะกลายเป็นอีกหนึ่งงานที่แฟนๆ อนิเมะในประเทศไทยไม่ควรพลาดที่สุดแห่งปี โดยเปิดขายบัตร Super Early Bird แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ TicketMelon https://www.ticketmelon.com/DEX/ANIMONIUM/