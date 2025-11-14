“BANDAI CARD GAMES Fest 25-26 in Bangkok” รวมพลังแฟนการ์ดเกมทั่วประเทศ พร้อมดึงศิลปินดัง “น้ำหนึ่ง–เนย–น้ำ–เบนซ์” ร่วมแจมสุดฟิน

ระเบิดความมันส์กันไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับอีเวนต์แห่งปี “BANDAI CARD GAMES Fest
25-26 in Bangkok” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1–2 พฤศจิกายน 2568 ณ MCC Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและผลิตการ์ดเกมลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น และ บริษัท บันได จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เจ้าของลิขสิทธิ์การ์ดเกมชื่อดัง “BANDAI CARD GAMES”
ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเอาใจเหล่าแฟนๆ การ์ดเกมทั่วประเทศ ให้ได้มาพบปะ ร่วมแข่งขัน และสนุกไปกับกิจกรรมพิเศษมากมายภายในงานที่เป็นไปอย่างคึกคักจากแฟนๆ การ์ดเกมที่มาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม พร้อมด้วยเหล่าศิลปินสุดฮอต น้ำหนึ่ง–เนย จากซีรีส์ โซ่รักอัคคี และ น้ำ–เบนซ์ จากซีรีส์ B-Friend เจตนาไม่ลืม ที่มาร่วมสร้างสีสัน แจกของรางวัล และพูดคุยกับแฟนๆ อย่างใกล้ชิด
โดย 2 นักแสดงสาว น้ำหนึ่ง-มิลิญ วาทินธนะกิจ และ เนย-กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล จาก
ซีรีส์โซ่รักอัคคี ได้เปิดเผยความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ เพราะทั้งคู่ก็มีความชื่นชอบในตัวละครอยู่แล้ว พอมาเห็นว่าเป็นการ์ดเกมที่สวยงามและยังสามารถเล่นได้จริง รู้สึกว่าน่าเก็บสะสมมากยิ่งขึ้น และถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจดจำ โดยเฉพาะบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยพลังของผู้เล่นจากทั่วประเทศ ซึ่งช่วยให้เห็นว่าการ์ดเกม ไม่ใช่เพียงกระดาษเป็นใบๆ แต่ยังเป็นจุดเชื่อมโยงของผู้คน และ กิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งในกระบวนการความคิด วางแผน และ การเข้าสังคมอีกด้วย
ขณะที่ น้ำ-จุฑามาศ หวังสวัสดิ์ และ เบนซ์-ทิพย์สุวรรณ มหาสุวรรณชัย 2 นักแสดงสาวจากซีรีส์ B•Friend เจตนา (ไม่) ลืม กล่าวว่า งานนี้ทำให้ได้รู้จักโลกของการ์ดเกมมากขึ้น และมองว่าการ์ดเกมไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน แต่ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครอบครัว อีกทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับมืออาชีพได้อีกด้วย
ด้าน นาย จรกฤตย์ กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด เปิดเผยว่า งาน “BANDAI CARD GAMES Fest 25-26 in Bangkok” ในปีนี้นับเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในประเทศไทย หลังจากได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆ ตั้งแต่การจัดงานครั้งแรกในปี 2566 และครั้งที่ 2 ในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ งานดังกล่าวยังเป็น 1 ใน 12 อีเวนต์ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้เล่นการ์ดเกมเข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้าย ณ ประเทศญี่ปุ่น
“นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของแบรนด์ BANDAI CARD GAMES ในประเทศไทย ที่ได้รับการตอบรับจากแฟนๆ อย่างอบอุ่นในทุกครั้งที่จัดงาน ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 9,000 คน ทั้งผู้เข้าแข่งขัน แฟนการ์ตูน และผู้เล่นหน้าใหม่ที่มาฝึกประสบการณ์และร่วมกิจกรรมภายในงาน ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนและสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกตลอดทั้งสองวัน” นาย จรกฤตย์ กิจเลิศไพโรจน์ กล่าว
นอกจากการแข่งขันสุดเข้มข้นแล้ว ภายในงานยังมีบูธกิจกรรมจากซีรีส์ยอดฮิต อาทิ One Piece, Digimon, Gundam, Battle Spirits, Union Arena และ Dragon Ball รวมถึงโซนสอนเล่นการ์ดเกมสำหรับผู้เล่นมือใหม่ และกิจกรรมสะสมแสตมป์เพื่อแลกรับการ์ดพิเศษและของที่ระลึกจากแบรนด์
ในเครือ คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ อีกมากมาย
สำหรับแฟนๆ ที่ชื่นชอบการ์ดเกม สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และสินค้า “BANDAI CARD GAMES” ได้ที่ Facebook: www.facebook.com/thaicarddassclub