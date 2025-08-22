ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี! Grand Asia Open 2025 Final คึกคัก แฟนการ์ดเกม One Piece และ Union Arena แห่ร่วมงานล้นหลาม "ปูเป้-ผักขม" ทึ่ง! วงการการ์ดเกมไทย ยกเป็นกิจกรรมต่อยอดสู่เวทีโลก

ระเบิดศึกการ์ดเกมครั้งใหญ่แห่งเอเชีย เมื่อ “คิดซ์ แอนด์ คิทซ์” จับมือ “บันได” จัดมหกรรมแข่งขันการ์ดเกมสุดยิ่งใหญ่ ในงาน "Grand Asia Open 2025 Final" เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้เล่น One Piece Card Game และ Union Arena แห่งเอเชีย เพื่อคว้าตั๋วสู่เวทีโลกในประเทศญี่ปุ่น งานนี้ได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ทั้งผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมลุ้นระทึกไปกับการแข่งขันตลอดทั้ง 2 วันแล้ว ยังได้ใกล้ชิดกับศิลปิน “ปูเป้-จิรดาภา อินทจักร” และ “ผักขม-สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ” ที่มาร่วมสร้างสีสันและร่วมสนุกกับแฟนๆ ที่มาร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายตลอดทั้งงาน ที่ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค เมื่อวันก่อน
โดยศิลปินสาว ปูเป้-จิรดาภา อินทจักร” และ “ผักขม-สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ” ที่ได้มาร่วมสนุกกับงานในครั้งนี้ เปิดเผยว่า ทั้งคู่ต่างรู้สึกตื่นเต้น และยินดีที่ได้มาร่วมในมหกรรมการแข่งขันการ์ดเกมระดับเอเชีย ทำให้ได้ทราบว่า การเล่นการ์ดเกม นอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังสามารถต่อยอดไปสู่การแข่งขันในระดับโลกได้ ซึ่งได้ทราบมาว่า ทาง “คิดซ์ แอนด์ คิทซ์” เอง ก็มีการ์ดเกมให้ผู้เล่นได้ท้าทายความสามารถอีกมากมาย และมีการเปิดให้ร่วมสนุกและร่วมแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ขณะที่ นายวีระศักดิ์ กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและผลิต Card Game ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น เปิดเผยว่า งาน "Grand Asia Open 2025 Final" ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด และ บริษัท บันได จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อคัดเลือก Champion จากภูมิภาคเอเชีย เพื่อเตรียมแข่งขันชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันระดับเอเชียเป็นปีที่ 2 แล้ว และมีการเพิ่มรายการแข่งขันจากเดิมมีเพียงรายการเดียวเป็น 2 รายการ คือ One Piece Card Game และ Union Arena ซึ่งมีตัวแทนจากทวีปเอเชีย อาทิ ไต้หวัน, ไทย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนิเซีย, ฮ่องกง และจีน เข้าร่วมชิงชัยในครั้งนี้ด้วย
“งาน GRAND ASIA OPEN 2025 Final ถูกจัดขึ้นต่อเนื่อง 2 วัน โดยการแข่งขันวันแรกเป็นรอบ Last Chance ของแต่ละรายการ ทั้ง One Piece Card Game และ Union Arena เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นจากทุกภูมิภาคที่เคยตกรอบหรือพลาดโอกาสเข้าร่วม ได้มาร่วมแข่งขันกันอีกครั้ง ซึ่งผู้เล่นที่ได้อันดับสูงสุด 2 คน จะได้เข้าแข่งขันรอบต่อไปในงานวันที่ 2 ร่วมกับผู้เล่นที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละภูมิภาคมาก่อนหน้านี้ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้เล่นชิงตั๋วเข้าสู่รอบ Championship 25-26 World Final และ GRAND FINAL ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ชนะของทั้ง 2 รายการ นอกจากจะได้เข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังจะได้รับถ้วยรางวัลสุดพิเศษ เช่นเดียวกับผู้ชนะในลำดับที่ 2 และ 3 รวมทั้งการ์ดเกมสุดพิเศษ ที่มีให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนอีกด้วย” นายวีระศักดิ์ กล่าว
นายวีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า ความสำเร็จของงานครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพื่อผลักดันวงการการ์ดเกมให้เติบโตและส่งเสริมนักแข่งไทยให้ไปไกลถึงระดับโลก รวมทั้งการส่งเสริมวงการการ์ดเกมไทยผ่านการจัดกิจกรรมการตลาดและการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ครอบคลุมทั้งเวทีในประเทศและระดับเอเชีย ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เล่นการ์ดเกม ให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีช่องทางในการพบปะสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยต่อยอดและพัฒนาการเล่นการ์ดเกมเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้เล่นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/thaicarddassclub หรือ Facebook : Thai Bandai Card Games