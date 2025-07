ไอคอนสยาม จับมือ The LEGO Group ปลุกตำนานโจรสลัดหมวกฟาง ‘ONE PIECE’ เปิดตัวเชต LEGO ครั้งแรกของโลก เทียบท่าเรือ Going Merry กลางเจ้าพระยา

เหล่าสาวกโจรสลัดหมวกฟางเตรียมตัวต้อนรับลูฟีและผองเพื่อนกันได้เลย! เมื่อแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จับมือจัดงานพาเรือ Going Merry มาเทียบท่า ยกพล Minifigure ในคอลเลกชัน LEGO ONE PIECE ขึ้นฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้คนรัก LEGO และ ONE PIECE ได้ร่วมผจญภัยแบบไร้ขอบเขตกับกองทัพตัวต่อโจรสลัด ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยามงานนี้จะปลุกพลังโจรสลัดในตัวทุกคนให้ลุกโชนด้วยไฮไลต์มากมาย ทั้งเรือ Going Merry ไซส์ยักษ์ และขบวน Minifigure ขนาดใหญ่ ให้แฟน ๆ โพสท่าโจรสลัดถ่ายรูปเช็กอินกับเหล่าคาแรกเตอร์โปรด และยังได้ร่วมภารกิจสุดสนุก ค้นพบฟีเจอร์พิเศษและ MAKE & TAKE Gum-Gum Fruit สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกด้วยตัวคุณเองใน “PIRATE PLAYHOUSE” ชมซีรีส์ ONE PIECE บน Netflix ใน “THE GRAND LINE THEATRE” และพบกับการเปิดตัว LEGO ONE PIECE เซตแรกในประวัติศาสตร์ ที่แรกในเมืองไทย พร้อมกองทัพตัวต่อ LEGO ที่ยกขบวนมาให้ช็อปและสะสมอย่างจุใจในโซน “LOOT LAGOON” แถมยังจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะสำหรับแฟนตัวยง พลาดไม่ได้กับกิจกรรมสุดพิเศษ เริ่มด้วยวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2568 พบกับงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ ชวนศิลปินนักแสดงผู้ชื่นชอบ LEGO และ ONE PIECE มาร่วมฉลองต้อนรับ LEGO ONE PIECE อย่างคับคั่ง อาทิ เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์, กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์, เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ จากนั้นวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2568 พบกับกิจกรรม “ONE PIECE FANS EVENT” ชวนแฟน ๆ ที่ชื่นชอบ ONE PIECE มาอินกับบรรยากาศโจรสลัดแห่งท้องทะเลในแบบของคุณ แล้วมาถ่ายรูปกับเรือ Going Merry สุดไอคอนิกไปพร้อมกัน นอกจากนี้ในวันเสาร์ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2568 ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ผู้สนใจอินกับ LEGO ONE PIECE มากขึ้นด้วยการผจญภัยครั้งใหญ่กำลังจะมาถึง อย่าพลาด! หยิบหมวกฟางมาขึ้นเรือ Going Merry แล้วร่วมเดินทางไปกับเหล่าโจรสลัด ในงาน “Build the Grand Adventure with LEGO® ONE PIECE” ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM