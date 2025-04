บอยแบนด์สุดคูลจากญี่ปุ่น “BE:FIRST” ประกาศเวิลด์ทัวร์ครั้งแรก BE:FIRST World Tour 2025 "Who is BE:FIRST?" BESTY ไทย ไปมันส์พร้อมกัน 24พ.ค. นี้ ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์

“BE:FIRST” บอยกรุ๊ปสัญชาติญี่ปุ่นจากค่ายBMSG ประกอบด้วย 7 สมาชิก SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, RYOKI และ LEO จากรายการ ‘THE FIRST’ ซึ่งเดบิวต์อย่างเป็นทางการในปี 2564 โดยBE:FIRST โดดเด่นและเป็นที่พูดถึงในญี่ปุ่นด้วยแนวเพลงที่ผสมผสานระหว่างป๊อป ฮิปฮอป อาร์แอนด์บี และแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ทรงพลัง โดยในปี 2566 และ 2567 ที่ผ่านมา พวกเขาส่งซิงเกิ้ลฮิต ‘Boom Boom Back’ และ ‘Blissful’ จากอัลบั้ม‘2:Be’ ทะยานขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Japan Hot 100 ตอกย้ำความมาแรงด้วยซิงเกิ้ล‘Sailing’ (เซลลิ่ง) เพลงประกอบแอนิเมชัน ‘One Piece Log: Fish-Man Island Saga’ และเตรียมเสิร์ฟซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด ‘Spacecraft’ (สเปซคราฟต์)ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนออกเดินทางครั้งใหม่ไปกับทัวร์คอนเสิร์ตในเดือนเมษายนนี้BESTY ไทย พร้อมไปมันส์ กับคอนเสิร์ตBE:FIRST World Tour 2025 "Who is BE:FIRST?" in BANGKOK วันเสาร์ที่ 24พฤษภาคมนี้ ที่สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ เปิดจำหน่ายบัตร ทาง thaiticketmajor.com