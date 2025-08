ไอคอนสยาม x The LEGO Group เปิดตัว LEGO® ONE PIECE ครั้งแรกในโลก! สาวกโจรสลัดหมวกฟางแห่ร่วมผจญภัยที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผนึกกำลังยกทัพโจรสลัดหมวกฟางจากบุกกรุงเทพมหานคร ในงานเปิดตัว LEGO คอลเลกชัน ONE PIECE ครั้งแรกของโลก พร้อมเทียบท่าเรือ Going Merry ริมเจ้าพระยา ชวนแฟน ๆ ออกผจญภัยเหนือจินตนาการไปกับเหล่า Minifigure คาแรกเตอร์โปรดไซส์ใหญ่ยัก และเลือกสะสมตัวต่อโจรสลัดที่ยกขบวนมาให้ช็อปอย่างจุใจ ตั้งแต่วันนี้ - 5 สิงหาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยามงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ท่ามกลางแฟน ๆ ที่มาร่วมต้อนรับอย่างคับคั่ง โดยมีศิลปินนักแสดงชื่อดังอย่าง เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์, กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์ และ เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ เป็นตัวแทนแฟนตัวจริงร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองให้กับการเปิดตัวคอลเลกชัน LEGO® ONE PIECE เซตแรกในประวัติศาสตร์ ที่แรกในเมืองไทยงานนี้เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ของคนรัก LEGO® และ ONE PIECE ที่จัดเต็มไฮไลต์มากมาย ทั้งเรือ Going Merry ไซส์ยักษ์ และขบวน Minifigure ขนาดใหญ่ ให้แฟน ๆ โพสท่าโจรสลัดถ่ายรูปเช็กอินกับเหล่าคาแรกเตอร์โปรด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดสนุกกับภารกิจค้นพบฟีเจอร์พิเศษและ MAKE & TAKE Gum-Gum Fruit สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกด้วยตัวคุณเองใน “PIRATE PLAYHOUSE” ร่วมชมซีรีส์ ONE PIECE บน Netflix ใน “THE GRAND LINE THEATRE” และพบกับการเปิดตัว LEGO ONE PIECE เซตแรกในประวัติศาสตร์ ที่แรกในเมืองไทย พร้อมพบกับกองทัพตัวต่อ LEGO® ที่ยกขบวนมาให้ช็อปและสะสมอย่างจุใจในโซน “LOOT LAGOON” พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ และพลาดไม่ได้กับกิจกรรม “ONE PIECE FANS EVENT” ที่ชวนคนรัก ONE PIECE มาอินกับบรรยากาศโจรสลัดแห่งท้องทะเล รวมพลถ่ายภาพกับเรือ Going Merry พร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2568 เพื่อสร้างประวัติศาสตร์การผจญภัยครั้งใหม่ไปกับ LEGO® ONE PIECEสำหรับชุดของเล่น LEGO® ONE PIECE ที่เปิดตัวในครั้งนี้ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อต้อนรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของซีรีส์ ONE PIECE ซีซั่น 2 ที่สร้างโดย Netflix และ Tomorrow Studios ด้วยการนำฉากไอคอนิกจากซีซั่น 1 มาถ่ายทอดผ่านตัวต่อ LEGO® ให้แฟน ๆ ได้ออกแบบการผจญภัยของตนเองไปกับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในหลากหลายชุด อาทิ “LEGO® ONE PIECE The Going Merry” ที่ชวนให้ยกธงโจรสลัดและออกเรือไปกับ “โกอิ้งเมอรี่” (The Going Merry Pirate Ship) เรืออันเป็นที่รักของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง พร้อมมินิฟิกเกอร์เหล่าโจรสลัดตามแบบฉบับซีรีส์, “LEGO® ONE PIECE Battle at Arlong Park” ชุดศึกใหญ่ในตำนานกับฉากการปะทะสุดยิ่งใหญ่ระหว่างกลุ่มหมวกฟางทั้ง มังกี้ ดี. ลูฟี่, นามิ, อุซป, อารอง และ ชู กับศัตรูที่จัดเต็มรายละเอียดสุดอลังการ, “LEGO® ONE PIECE Buggy the Clown’s Circus Tent” ฐานลับของตัวร้ายจอมเจ้าเล่ห์อย่างบากี้ที่มาพร้อมอาวุธและอุปกรณ์โจรสลัดสุดเท่ และเต็นท์ละครสัตว์ที่สามารถพลิกกลับด้านเพื่อขยายพื้นที่เล่นให้กว้างขึ้นได้, “LEGO® ONE PIECE Windmill Village Hut” ฉากสุดคลาสสิกที่มังกี้ ดี. ลูฟี่ แอบกัดผลโกมุ โกมุ ที่แชงค์ซ่อนไว้, “LEGO® ONE PIECE The Baratie Floating Restaurant” ท่าเรือหน้าร้านอาหารทะเลทรงปลาที่สามารถเทียบเรือโกอิ้งเมอร์รี่ได้ พร้อมให้แฟน ๆ จำลองฉากดวลดาบสุดดุเดือดระหว่างโซโลและมิฮอว์คด้วยฟังก์ชันเล่นเฉพาะตัว โดยทุกชุดมาพร้อมโปสเตอร์หมายจับบรรดาเหล่าโจรสลัดจากในเรื่องให้แฟน ๆ ได้เก็บสะสม นอกจากนี้ยังมี LEGO BrickHeadz™ มังกี้ ดี ลูฟี่ และตัวตลกบากี้ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ออกแบบมาเพื่อยกย่องสองตัวละครขวัญใจแฟน ๆ ในโฉมที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุด วางจำหน่ายพร้อมกันในงานนี้และทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไปพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น! เมื่อซื้อ LEGO® ONE PIECE หรือสินค้า LEGO® ภายในงาน รับโปรโมชั่นสุดคุ้ม 3 Step ทันทีStep 1: รับคะแนน LEGO Membership Points คูณ 8 เมื่อซื้อ LEGO ® ONEPIECE ครบ 5 ชิ้น หรือ ซื้อ LEGO ครบ 18,888 บาท (หลังหักส่วนลด)Step 2: เมื่อซื้อสินค้า LEGO ครบ 8,888 บาท รับ LEGO ® 40819 Up-Scaled Racing Driver Minifigure มูลค่า 2,090 บาท (สินค้ามีจำนวนจำกัดเพียง 188 ออเดอร์ เท่านั้น)Step 3: รับส่วนลดพิเศษ (Double On top) เมื่อซื้อ LEGO® ครบตามเงื่อนไขซื้อครบ 3,000 บาท (หลังหักส่วนลด) รับส่วนลดเพิ่ม 3%ซื้อครบ 5,000 บาท (หลังหักส่วนลด) รับส่วนลดเพิ่ม 5%ซื้อครบ 8,888 บาท (หลักหักส่วนลด) รับส่วนลดเพิ่ม 8%ได้เวลาหยิบหมวกฟาง กระโดดขึ้นเรือ Going Merry ร่วมเดินทางไปกับเหล่าโจรสลัดกันแล้ว มาเติมเต็มจินตนาการ และปลุกจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยด้วยกันในงาน “Build the Grand Adventure with LEGO® ONE PIECE” ตั้งแต่วันนี้ - 5 สิงหาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM